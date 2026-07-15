Aguacate duro como una piedra: un truco sencillo lo madura en minutos

Seguramente te ha pasado: compras un aguacate y resulta que está más duro que una piedra. No te desesperes. Existe un pequeño truco que, en tan solo unos minutos, te ayudará a ablandarlos y tenerlos listos para comer. Para ello, necesitarás un recipiente, un poco de agua y diez minutillos.

Primero, coge el aguacate y colócalo en un recipiente resistente al calor. Después, cúbrelo con agua completamente hirviendo y déjalo en remojo durante diez minutos. El calor ayuda a que el proceso de maduración y, por ende, a que el aguacate se vuelva más suave sin necesidad de esperar durante días a que se ponga bueno. Eso sí, se aconseja escurrir el aguacate antes de su consumo para que la pulpa no se dañe con el calor.

Otros trucos que suelen funcionar son colocarlo en una bolsa de papel marrón junto a un plátano maduro o una manzana, o envolver el aguacate entero en papel de aluminio y colocarlo en un horno precalentado a unos 100º durante diez o quince minutos. En este último caso también deberá dejar que se seque antes de consumirlo.

Trucos para elegir bien los aguacates

Elegir un aguacate en su punto puede resultar una tarea complicada si no se conocen algunos trucos. Lo primero en lo que debes fijarte es en el color (que sea oscuro en el caso de la variedad Hass). También puedes presionar (en el caso de que se puedan tocar) suavemente para comprobar que esté un poco blando, pero no en exceso. Otro consejo que puedes llevar a cabo es retirar el tallo superior para ver si el interior es verde amarillento.

Además de ello, se recomienda escoger los aguacates que sean españoles (normalmente vienen de Málaga, Granada o Canarias), tanto para ayudar a los productores locales como por razones de sostenibilidad, pues contribuyes a reducir la huella de carbono al evitar el transporte transatlántico.