La predicción de Feijóo sobre la selección española para el Mundial 2026: "Estoy convencido"

Quedan apenas unos días para la ansiada final del Mundial 2026 y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha querido lanzar su pronóstico. El político, quien ha estado en el foro 'Libertas', ha querido atreverse a vaticinar tanto quién pasará a la final como quién la ganará finalmente.

Preguntado sobre si esta noche ganará Argentina o Inglaterra, el dirigente del Partido Popular (PP) ha señalado que pasará Argentina y que este domingo será la selección española quién conseguirá alzar el trofeo final. "Vamos a ganar a Argentina", ha señalado el popular antes de posar con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber.

"En España deseamos con enorme interés enfrentarnos en la final a nuestros amigos de Argentina. Estoy convencido de que Argentina será la subcampeona del Mundial de fútbol y junto con España estaremos dándonos un abrazo al final del partido", ha señalado el líder de la oposición española. Las palabras del gallego llegan después de que él mismo felicitase este miércoles a la selección española tras imponerse este martes ante el equipo francés.

"He hablado con el entrenador de la selección y con el presidente de la RFEF para felicitarles por una victoria merecida y agradecerles que podamos soñar con otro Mundial. Les he deseado lo que nuestro país se merece el domingo: ganar. Y el míster me ha dicho que la clave será lucharlo con valores y humildad. Por eso España es capaz de todo", ha señalado el popular en 'X' (antes conocido como Twitter).

La final del Mundial 2026 se disputará este domingo a las 21:00 horas. Por ahora, se desconoce quiénes serán los rivales de España, aunque, según ha vaticinado Feijóo, podría ser Argentina (a la que, según su pronóstico, ganará España).