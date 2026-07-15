Mueren una madre y sus dos hijos menores tras ahogarse en el río Esca, en Navarra

Guardia Civil y Bomberos de Navarra acudieron al lugar, pero no pudieron salvarles la vida.

Una madre y sus dos hijos menores han fallecido este miércoles tras ahogarse en el río Esca, a la altura de la presa de Roncal, en Navarra, según información de la Guardia Civil.

Las víctimas, vecinas del Valle de Roncal, se encontraban bañándose en el río cuando, por causas que todavía se investigan, se produjo el trágico suceso.

El aviso de la emergencia se ha recibido a las 16:39 horas, lo que ha provocado el despliegue de un amplio operativo de rescate integrado por efectivos de los Bomberos de Navascués, un helicóptero medicalizado, un equipo médico, una ambulancia de soporte vital básico, dos ambulancias de soporte vital avanzado, además de agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, no ha sido posible salvar la vida de las tres víctimas, vecinas del Valle de Roncal, que fallecieron en el lugar.

Investigación en marcha



Por el momento, las autoridades no han facilitado más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el ahogamiento ni sobre la edad de los dos menores fallecidos. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrió el accidente en esta zona del río Esca, situada junto a la presa de Roncal.

El suceso ha causado una profunda conmoción entre los vecinos del Valle de Roncal, de donde eran naturales las tres víctimas.