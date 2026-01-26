Mundial 2030: la final se jugará en España. ¿Madrid o Barcelona? Hagan juego 

Fin a la incertidumbre. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha confirmado este lunes que la final del Mundial 2030 se disputará en España. Aunque el torneo será organizado conjuntamente con Portugal y Marruecos, el partido decisivo tendrá lugar dentro de nuestras fronteras tras meses de intensas negociaciones y especulaciones.

“España liderará el Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final”, afirmó Louzán de forma tajante durante su discurso en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM). Con esta declaración, el máximo dirigente federativo da por cerrada la pugna sobre la sede del encuentro más importante del calendario futbolístico.

La controversia había cobrado fuerza después de que Marruecos expresara abiertamente su ambición por acoger la final, anunciando incluso la construcción de un macroestadio en Casablanca. Portugal, por el contrario, quedó descartada desde el inicio al no contar con recintos que cumplan los estrictos requisitos de aforo de la FIFA para una final. El pulso, por tanto, se reducía a un duelo entre España y el país alauita. Y Louzán ha dejado claro quién lleva la iniciativa.

El presidente de la RFEF matizó su postura reconociendo el progreso del país vecino: “Marruecos está viviendo una transformación muy grande en todos los sentidos, incluido el fútbol. Tiene estadios magníficos y hay que reconocer lo que se ha hecho bien”. Sin embargo, este reconocimiento dio paso a una comparación crítica al recordar la reciente Copa de África. “Hemos visto escenas que no solo perjudican al torneo en sí, sino a la imagen del fútbol mundial”, explicó, contrastando la inexperiencia organizativa marroquí con la solvencia española.

Más allá de la logística, la dimensión simbólica es clave. El Mundial de 2030 conmemorará el centenario de la primera edición (Uruguay 1930) y coincidirá con el 48º aniversario del Mundial de España 82. “Son cifras muy significativas y tenemos que estar a la altura para ofrecer el mejor Mundial posible”, añadió Louzán.

Resuelta la sede nacional, el debate se traslada ahora al ámbito doméstico: ¿Madrid o Barcelona? El Santiago Bernabéu y el Camp Nou —ambos renovados— se presentan como los únicos candidatos capaces de cumplir con las exigencias técnicas y de prestigio. Aunque la RFEF evita posicionarse por ahora, la batalla política y económica por ser la sede elegida ya ha comenzado.

En otro orden de cosas, y aprovechando el marco de la gala, Louzán zanjó otro asunto pendiente: la final de la Copa del Rey MAPFRE. Se jugará “cien por cien seguro” el fin de semana del 18 o 19 de abril, a falta de confirmar el día exacto. El adelanto busca evitar la coincidencia con la Feria de Abril en Sevilla por motivos de seguridad. Esta decisión obligará a desplazar una jornada de Liga, un ajuste al que el presidente restó importancia asegurando que “todo va por el camino correspondiente”.

La conclusión es definitiva: España será el epicentro del fútbol mundial en 2030. Solo queda por ver en qué ciudad rodará el balón en el último partido. Madrid y Barcelona ya preparan sus bazas. Hagan juego.