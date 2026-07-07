El presidente de la Federación de Marruecos habla año después de Lamine Yamal: "No conozco a ningún jugador español que se llame Jamel"

Lamine Yamal, en el amistoso contra Iraq antes de poner rumbo a Estados Unidos

Cuando Lamine Yamal empezó a relucir como futbolista de élite, se vivió un tenso capítulo entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Federación de Marruecos. Ambas ansiaban llevarse a la que sería —y acabó siendo— una estrella del fútbol mundial.

El extremo español nació en Rocafonda, un barrio de Mataró (Barcelona), pero sus orígenes marroquíes le permitían poder optar por la selección de Marruecos, con la que jugó en las categorías inferiores. Finalmente, se decantó por la Roja y ahora está disputando por primera vez un Mundial con tan solo 18 años.

Tras lesionarse en el tramo final de la temporada con el F.C. Barcelona, pudo volver a tiempo para disputar algunos minutos en el primer partido de la fase de grupos contra Cabo Verde, donde fue el mejor a pesar de los pocos minutos. Contra Arabia Saudí, en el segundo, ya volvió a ser titular, dándole más verticalidad a la selección.

Años después, Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Marruecos, ha hablado sobre aquel lío en un documental realizado por Onze Mondial y hay una frase que va a generar lío en España, seguro.

"No conozco a ningún jugador español que se llame Jamel"

"Lamine Jamel, no conozco a ningún jugador español que se llame Jamel", ha pronunciado Lekjaa. Sin embargo, ha matizado que desde su federación respetan su decisión y nunca la cuestionaron: "Respetamos la decisión de Jamel, nunca la cuestionamos. Nunca hemos cambiado nuestra actitud hacia Jamel ni hacia su familia".

De hecho, recuerda que, según tiene entendido, la familia de Lamine "suele venir a pasar sus vacaciones, sobre todo a las provincias del norte, su tierra natal": "Siempre serán bienvenidos".

Para Lekjaa, la historia y la civilización marroquí les llenan de "orgullo", y más todavía cuando su nación contribuye "al éxito de una selección nacional amiga y vecina como España". También deja claro que "jugar para un equipo con una nacionalidad administrativa, con la posibilidad de elegir, no va a cambiar nuestros lazos con el país".