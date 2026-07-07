Un catedrático alemán experto en construcción climática propone las casas andaluzas como modelo contra el calor: "Generan un microclima agradable y permiten la ventilación cruzada"

Alemania (y otros países de Europa Central) sufrieron a finales del mes de junio una histórica ola de calor. En concreto, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) ha informado de que en un total de 46 estaciones meteorológicas pertenecientes a 11 estados alemanes se registraron temperaturas superiores a los 40°C, unas cifras que nunca se habían alcanzado en el país en el mes de junio.

Esos días de calor incesante han provocado que en Alemania haya surgido un debate acerca de cómo acondicionar las viviendas y los entornos urbanos para adaptarse al calor cada vez más extremo que afecta al país.

En ese sentido, Thomas Auer, catedrático de Tecnología de la Construcción y Construcción Adaptada al Clima en la Universidad Técnica de Múnich (Alemania), ha propuesto aprender de lugares en los que las temperaturas de 40°C o más son habituales durante el verano, como es el caso de España y más concretamente de Andalucía.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán FOCUS, el experto ha identificado como modelo a seguir por los constructores alemanes las casas andaluzas, que están diseñadas de una manera específica para poder adaptarse a las altas temperaturas.

La importancia del patio interior

Thomas Auer ha destacado que en Andalucía son muy habituales las casas con patio interior, unas viviendas que se encuentran orientadas de tal manera que hace que se cree un patio central. En ese patio suele haber árboles que dan sombra, lo que provoca que el calor se reduzca.

Según el catedrático de Tecnología de la Construcción y Construcción Adaptada al Clima en la Universidad Técnica de Múnich, las casas con patio interior de Andalucía "generan un microclima agradable y permiten la ventilación cruzada".

En consecuencia, el especialista anima a apostar por ese tipo de construcciones en vez de tratar de solucionar el problema del calor con la adquisición de aires acondicionados, que, además de provocar diferencias extremas de temperatura entre el interior y el exterior, también resecan el ambiente al eliminar la humedad del aire.