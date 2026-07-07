Marine Le Pen confirma que se presentará a las elecciones presidenciales de Francia en 2027 y que lo hará "sin pulsera" pese a su condena

Se presentará. Marine Le Pen, la líder de la formación ultraderechista Agrupación Nacional, ha confirmado su intención de presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2027 en Francia. A pesar de su condena... y de lo que dijo tiempo atrás.

La política francesa ha sido condenada este martes por el Tribunal de Apelación a tres años de prisión por malversación, de los que dos han quedado suspendidos y uno tendrá que pasarlo con brazalete electrónico. E igualmente rebajada ha sido su pena de inhabilitación, pasando de los 45 meses iniciales a 15, lo que sí le permitiría hacer campaña y ser elegible en las presidenciales del próximo año, ya que el Tribunal considera los 15 pasados desde su sentencia en marzo.

Con todo, promete recurrir y en ese recurso encuentra Le Pen el argumento para concurrir a las elecciones, pese a que dijo que no lo haría con un brazalete. "Como tengo la posibilidad de presentar un recurso de casación, algo que no ocurría necesariamente en las otras hipótesis, y dado que el recurso de casación suspende los efectos de la sentencia, haré campaña sin llevar una pulsera electrónica".

"No hay ningún escenario en el que no pueda presentarme en 2027", ha afirmado en una entrevista en la la cadena TF1. En realidad sí hay uno, ha matizado poco después, dejando caer que espera que el Tribunal de Casación —ente por encima del de Apelación— "no se equivoque" y anule la rebaja de condena.

Así lo ha confirmado a , donde ha definido como un "tándem ganador" su relación política con Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, eurodiputado y favorito a ser el candidato si Le Pen no podía presentarse. En un intento de mostrar unidad de partido, Bardella ha acompañado a Le Pen en la entrevista en un espacio de máxima audiencia en el país vecino.

Si se confirma la candidatura de la hija de Jean-Marie Le Pen, sería la cuarta presencia de Marine en unas presidenciales. En las dos últimas se quedó a las puertas de la presidencia, especialmente en 2022, cayendo ante un Emmanuel Macron que encontró el apoyo de fuerzas de izquierdas en la segunda vuelta, en una suerte de 'voto de unidad' contra la ultraderecha.