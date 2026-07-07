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Marine Le Pen confirma que se presentará a las elecciones presidenciales de Francia en 2027 y que lo hará "sin pulsera" pese a su condena
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Marine Le Pen confirma que se presentará a las elecciones presidenciales de Francia en 2027 y que lo hará "sin pulsera" pese a su condena

La líder de la ultraderechista Agrupación Nacional anuncia en directo que recurrirá la sentencia y que luchará por llegar a la presidencia de Francia, tras rozarla en los últimos comicios.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Marine Le Pen, tras votar este domingo
Marine Le Pen, tras votar en unos comiciosFRANCOIS LO PRESTI vía Getty Images

Se presentará. Marine Le Pen, la líder de la formación ultraderechista Agrupación Nacional, ha confirmado su intención de presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2027 en Francia. A pesar de su condena... y de lo que dijo tiempo atrás. 

La política francesa ha sido condenada este martes por el Tribunal de Apelación a tres años de prisión por malversación, de los que dos han quedado suspendidos y uno tendrá que pasarlo con brazalete electrónico. E igualmente rebajada ha sido su pena de inhabilitación, pasando de los 45 meses iniciales a 15, lo que sí le permitiría hacer campaña y ser elegible en las presidenciales del próximo año, ya que el Tribunal considera los 15 pasados desde su sentencia en marzo.

Con todo, promete recurrir y en ese recurso encuentra Le Pen el argumento para concurrir a las elecciones, pese a que dijo que no lo haría con un brazalete. "Como tengo la posibilidad de presentar un recurso de casación, algo que no ocurría necesariamente en las otras hipótesis, y dado que el recurso de casación suspende los efectos de la sentencia, haré campaña sin llevar una pulsera electrónica".

"No hay ningún escenario en el que no pueda presentarme en 2027", ha afirmado en una entrevista en la la cadena TF1. En realidad sí hay uno, ha matizado poco después, dejando caer que espera que el Tribunal de Casación —ente por encima del de Apelación— "no se equivoque" y anule la rebaja de condena.

Así lo ha confirmado a  , donde ha definido como un "tándem ganador" su relación política con Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, eurodiputado y favorito a ser el candidato si Le Pen no podía presentarse. En un intento de mostrar unidad de partido, Bardella ha acompañado a Le Pen en la entrevista en un espacio de máxima audiencia en el país vecino.

Si se confirma la candidatura de la hija de Jean-Marie Le Pen, sería la cuarta presencia de Marine en unas presidenciales. En las dos últimas se quedó a las puertas de la presidencia, especialmente en 2022, cayendo ante un Emmanuel Macron que encontró el apoyo de fuerzas de izquierdas en la segunda vuelta, en una suerte de 'voto de unidad' contra la ultraderecha.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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