Pau Gasol: "Todavía existe un gran desconocimiento social sobre la gravedad de la pandemia de obesidad infantil"

"Hay que luchar por la salud, que todos los niños y niñas del mundo tengan acceso a entornos saludables, a comida saludable, a la práctica del deporte, con acceso también a entornos seguros donde puedan crecer con salud y que puedan desarrollarse con plenitud".

Estas son las palabras de agradecimiento de Pau Gasol, la máxima leyenda del baloncesto español, hace unas semanas al recoger en nombre de la Gasol Foundation junto a su hermano Marc el Premio UNICEF España Transforma. Con ellas, el bicampeón de la NBA con Los Angeles Lakers —que además consiguió con España un oro mundial, tres europeos y otras tres medallas olímpicas—– condensó la misión que los guía: actuar contra la pandemia de obesidad infantil.

Aunque pueda sonar exagerado utilizar ese término, lo es. "Actualmente, uno de cada tres niños, niñas y adolescentes en España presenta sobrepeso u obesidad", resalta Gasol durante esta entrevista con El HuffPost vía cuestionario.

¿Cuál es el germen de la Gasol Foundation? ¿Qué os llevó a Marc y a ti a preocuparos y tomar acción frente a la obesidad infantil?

La Gasol Foundation nació en 2013 en Estados Unidos y, un año después, la llevamos también a España. Marc y yo ya habíamos colaborado con distintas organizaciones dedicadas a la infancia, y al ver las preocupantes cifras de obesidad infantil tanto allí como aquí, sentimos la necesidad de dar un paso más y actuar directamente. Queríamos hacer algo que ayudara a mejorar la salud y el futuro de los niños y niñas.

Desde el principio tuvimos claro que nuestra misión debía centrarse en promover hábitos de salud: hacer actividad física, comer de forma saludable, dormir las horas recomendadas y cuidar el bienestar emocional. La evidencia científica nos dice que si logramos que los más pequeños crezcan en entornos saludables y con oportunidades, podremos prevenir y reducir la obesidad infantil, que hoy en día sigue siendo un gran reto de salud pública.

Para nosotros, la fundación también representa una forma de devolver a la sociedad todo lo que nos ha dado. A través de la Gasol Foundation, trabajamos en cuatro áreas de actuación: la investigación, para entender mejor los factores y causas de la obesidad infantil; la intervención directa, mediante programas dirigidos a niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad; la sensibilización, para concienciar sobre la importancia de seguir un estilo de vida saludable; y la incidencia pública, para situar la obesidad infantil en el centro de la agenda social y política.

La OMS habla de la obesidad como una pandemia, pero ¿son conscientes la sociedad y los mandatarios de la gravedad de esto?

Efectivamente, todavía existe un gran desconocimiento social sobre la gravedad de esta pandemia y una necesidad de priorizarla en la agenda pública y política. En diciembre de 2024, desde la Gasol Foundation, realizamos el estudio Actitudes, percepciones y creencias sobre la obesidad infantil en España, que reveló que una de cada cuatro personas considera que la obesidad infantil no es un problema grave. Además, el 73 % de la población infradimensiona su alcance real: actualmente, uno de cada tres niños, niñas y adolescentes en España presenta sobrepeso u obesidad.

Aun así, se están dando pasos importantes a nivel institucional. Un ejemplo es el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (PENROI), un proyecto único que convierte a España en un país pionero en el abordaje de esta problemática.

También el Plan de Aceleración para Frenar la Obesidad de la Organización Mundial de la Salud, al que España se unió en 2024, es un buen ejemplo del compromiso internacional para afrontar uno de los principales retos de salud pública del siglo XXI.

Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer, tanto a nivel social como político, ya que la obesidad es un reto multifactorial, que requiere de la implicación de todos los actores de la sociedad: administraciones públicas, sector educativo, ámbito sanitario, comunidad científica, sector privado y ciudadanía. Solo con un esfuerzo conjunto podremos revertir esta tendencia y garantizar un futuro más saludable para las nuevas generaciones.

Frente a la obesidad infantil muchas veces el enfoque se limita a alimentación y actividad física, pero vosotros incluís otros dos pilares en los que trabajar: sueño y bienestar emocional. ¿Por qué los consideráis tan importantes? ¿Notáis que suelen estar descuidados cuando se aborda el problema de la obesidad infantil?

Desde la Gasol Foundation adoptamos un enfoque holístico respecto a los hábitos saludables, porque es la evidencia científica la que nos indica que son cuatro los grandes pilares para garantizar un buen nivel de salud.

Todos los hábitos saludables (actividad física y deporte, alimentación, sueño y bienestar emocional) son igual de importantes, ya que cada uno repercute sobre el resto, y es el equilibrio del conjunto el que permite tener una vida saludable.

Pau Gasol, fundador de la Gasol Foundation junto a su hermano Marc. GASOL FOUNDATION

Es cierto que el sueño y el bienestar emocional no suelen tener tanto protagonismo en la conciencia colectiva, pero cada vez estamos viendo cómo se reconoce la importancia de la salud mental en diversos ámbitos. El sueño es uno de los grandes olvidados; sin embargo, tiene diversas funciones clave y es determinante para el crecimiento saludable de los niños y niñas y también para la salud de la población adulta.

Del último estudio PASOS, ¿hay algún dato que te haya impactado especialmente?

El gran incremento en las horas que dedican los niños/as y jóvenes a las pantallas. Es un fenómeno que podemos ver en nuestro día a día, pero cuando le pones cifras te das cuenta del efecto que están teniendo en sus vidas.

Según el estudio PASOS longitudinal 2022-2025, los niños y niñas, que originalmente tenían entre 8 y 16 años, dedican 11 horas semanales más a las pantallas tras tres años y medio de crecimiento. Esto no solo los expone a contenidos que no siempre son adecuados a su edad, sino que a su vez reduce las horas dedicadas a la actividad física, a las relaciones sociales, a crear conexiones emocionales saludables, y afecta también a sus horas de sueño.

El estudio PASOS, a lo largo de sus diversas ediciones desde el 2019, se ha convertido en una herramienta referente para conocer el estado de salud de los niños y niñas de España, y sus resultados nos tienen que ayudar a revertir esta tendencia y poner el foco en la promoción de la salud.

Hay familias a las que les gustaría comer más sano, pero se encuentran con ultraprocesados más baratos que la fruta, la carne o el pescado frescos. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué les diríais a esas familias?

Los productos ultraprocesados pueden parecer más baratos, pero si comparamos su valor nutricional, habitualmente son mucho más caros que la fruta, las verduras, las legumbres y los cereales, por ejemplo.

Es cierto que la industria alimentaria juega un papel fundamental en la accesibilidad de alimentos más o menos saludables: tienen una gran responsabilidad y deben estar a la altura del gran reto al que nos enfrentamos como sociedad.

Pau y Marc Gasol, en un evento de su fundación. GASOL FOUNDATION

Desde la Gasol Foundation, estamos trabajando con la Administración para mejorar el acceso a alimentos saludables y proteger a la infancia de productos malsanos a través de la regulación de la publicidad, la aplicación de impuestos, entre otras medidas. La cooperación entre administraciones públicas, el sector privado y el tercer sector es clave para que la alimentación de los más pequeños sea saludable, sostenible y asequible.

¿Qué es necesario cambiar en las clases de Educación Física? Tradicionalmente, se ha considerado como una asignatura 'maría', pero ¿por qué no lo es?

La Educación Física podría ser el epicentro del movimiento saludable de las escuelas: en la Gasol Foundation llevamos años trabajando en este sentido a través de nuestros programas. Se trata de aprovechar la asignatura de educación física para fomentar hábitos saludables a través de actividades, reflexiones, juegos y retos que implican a todo el centro educativo y a las familias. También se trata de incidir en las políticas de centro escolar para construir entornos educativos saludables.

Además, cabe destacar que, para muchos niños y niñas en situación de vulnerabilidad, las horas de Educación Física son el único momento que dedican a la semana a realizar actividad física, por lo que es fundamental proteger, aprovechar y dar calidad a estas horas para trabajar los hábitos de salud de una forma divertida para favorecer la consolidación de esos hábitos en su día a día.

Estáis enfocados en niños tanto de España como Estados Unidos. En cuanto a obesidad infantil, ¿qué país diríais que, en general, lo está haciendo mejor? En España quizá podamos tener la idea de que nosotros, pero, ¿qué dicen las cifras y lo que veis en vuestro día a día?

Aunque las cifras en Estados Unidos son más elevadas, ambos países se sitúan entre los países del mundo con una mayor prevalencia de obesidad infantil por encima de un 8 - 9 % a nivel población: según un metanálisis publicado en 2024, Estados Unidos presenta un 18,57 % y España, un 9,28 %. Además, ambos países están a la cabeza de la lista de los que tienen una mayor dominancia de obesidad como forma de malnutrición respecto al bajo peso.

Sin embargo, en Estados Unidos, hace años que esta situación se considera una problemática generalizada, mientras que en España ahora estamos empezando a ser conscientes de ello y a poner medidas para intentar revertir esta situación.

Pau Gasol, en un evento de la fundación. GASOL FOUNDATION

En general, España tiene todas las condiciones para ser un ejemplo de país saludable para todo el mundo: tenemos la dieta mediterránea, un clima que favorece la actividad física al aire libre durante todo el año, y un carácter abierto en el que es más fácil desarrollar relaciones sociales que en otros países.

Tenemos que aprovechar y potenciar estas condiciones para revertir el deterioro de los hábitos de vida saludable en la infancia.

¿Cómo viviste todo lo que le pasó a Paula Leitón nada más ganar el oro olímpico? ¿Casos como el suyo ayudan a normalizar la variedad de cuerpos?

El caso de Paula Leitón es un ejemplo relevante del estigma alrededor del peso que existe actualmente, una situación que afecta no solo a nivel social sino también psicológico, e incluso económico.

Resulta triste y preocupante que siga pasando, y nos hace poner el foco aún más en la sensibilización, la importancia del respeto y la construcción de una sociedad abierta e inclusiva. Las intervenciones de prevención de la obesidad infantil deben priorizar la promoción de la salud y enfocarse a prevenir el estigma alrededor del peso.

¿El deporte de cantera ha cambiado hacia una profesionalización de niños, niñas y adolescentes y se está olvidando esa vertiente del deporte como salud?

Los clubes y entidades deportivas tienen la oportunidad de ser un núcleo de promoción de hábitos saludables con un gran impacto en sus comunidades. Marc y yo sabemos, tal y como apunta la evidencia científica, que seguir un estilo de vida saludable tiene un impacto positivo dentro y fuera de la pista.

No podemos olvidar que la formación de deportistas es, antes que nada, la formación de personas, y tenemos que trabajar para que las entidades deportivas asuman esa responsabilidad y aprovechen la gran oportunidad que tienen cada día. Debemos promover los mejores valores del deporte, los que contribuyen a construir una sociedad más equitativa y solidaria.

Desde la Gasol Foundation llevamos años trabajando a través de disciplinas tan diversas como el baloncesto, el fútbol, el voleibol, el tenis o la natación para que los entrenamientos vayan más allá del deporte y se conviertan en espacios de reflexión e impacto saludable también para las familias.

La obesidad infantil muchas veces es causante de situaciones de bullying, ¿los deportes de equipo ayudan a esta integración?

Los deportes de equipo pueden jugar un papel clave en la prevención del bullying y en la creación de relaciones sociales que vayan más allá de la pista. El compañerismo, la deportividad y la cultura del esfuerzo que se comparte en muchos equipos son ejemplo de los beneficios de este tipo de deportes.

Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que existen multitud de disciplinas que se adaptan a los gustos, necesidades y preferencias de cada uno, por lo que es importante que los niños y niñas puedan explorar diferentes deportes y encontrar así los que más les gusten.

Tanto de pequeños como de adultos, el movimiento siempre es una gran herramienta para forjar amistades y vínculos que pueden durar toda la vida.