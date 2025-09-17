Pedro Delgado: "Estoy en contra del genocidio, pero ​echar la culpa a quién no tiene capacidad es querer quedar bien"

El exciclista y actual comentarista de TVE Pedro 'Perico' Delgado estuvo este martes en presentación de la V edición de la Gran Fondo Sierra de Albacete y aprovechó, en unas declaraciones a los medios que se daban cita, para volver a opinar sobre las manifestaciones a favor de Palestina que han marcado toda La Vuelta a España y que obligaron a la organización a suspender la última etapa de Madrid.

'Perico' Delgado, que ha sido protagonista por sus críticas palabras y opiniones sobre estas concentraciones, quiso aclarar lo que dijo en antena en unas palabras recogidas por Europa Press: "Yo estoy en contra del genocidio. Todos los corredores que estaban allí como toda La Vuelta a España están en contra de lo que está pasando, es de ley natural".

El que fuera ganador del Tour del 1988 argumentó que la forma de solucionar los problemas es a través de la "diplomacia": "¿Cómo se conjuga? Con diplomacia, igual que hubo unas acciones contra Rusia, ¿por qué no se hacen contra Israel? Yo no tengo la capacidad y La Vuelta tampoco, no sé si tú sí, pero yo".

Delgado afirmó que, por lo tanto, "echar la culpa o centrar el foco en alguien que no tiene capacidad es esquivar la propia responsabilidad y querer quedar bien, pero no ser real con la situación" e insistió en que "es un problema diplomático muy importante".

"Son otros organismos los que tienen que tomar medidas, nosotros somos por desgracia infelices ciudadanos que vivimos con una angustia y una pena muy grande por lo que está pasando", remató Delgado.

Tras la suspensión de esa última etapa de La Vuelta, Delgado afirmó que los que se manifiestan "son grupos antisistema que les da igual lo que está pasando en Gaza porque quieren violencia y bronca, no quieren proclamarse por esa paz y que el genocidio de Gaza acabe de una vez por todas y les da igual lo que pase, solo quieren violencia".

Además, también se mostró crítico con que desde el Gobierno se apoyaran estas concentraciones: "Me parece fatal que algunos partidos políticos apoyen esta manifestación polémica (...) Que haya algunos partidos políticos fomenten este odio y estas ganas de separar a los españoles, es lo que es indignante".