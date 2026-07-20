Campeones de todo: los récords de una selección casi perfecta y dos hitos que nadie ha logrado nunca

España ha logrado su segunda estrella, un hito más rodeado de récords increíbles y en algunos casos inéditos.

Celebramos el mundial conseguido por la selección española, la segunda estrella, pero también hay que celebrar números y estadísticas difíciles no ya de conseguir, sino de asumir como ciertas. Hitos futbolísticos de un país que domina el fútbol de selecciones como nunca se ha hecho en la historia de este deporte.

Una de las cuentas más seguidas por aficionados no ya del deporte rey, sino de la estadística, es la de MisterChip, que publicó en su cuenta de X (antes Twitter) los récords y logros de la selección española, dos de ellos inéditos en la historia.

Hitos ¿irrepetibles?

Desde luego, hasta ahora sí, y de serlo en un futuro, solo imaginamos a España como la única capaz de igualarlas o superarlas. A tenor del presente y futuro con las selecciones inferiores, tanto masculinas como femeninas, puede darse de nuevo: España es campeona del mundo tanto en masculino como en femenino, campeona de Europa y campeona olímpica. Nunca antes se dio un dominio así.

El otro récord inédito de la selección es su perfección defensiva: "España es la primera selección que gana la Copa del Mundo concediendo únicamente un gol a lo largo del torneo", publica la misma cuenta, pero la cosa se vuelve más impresionante echando la vista atrás y viendo que en las últimas 17 eliminatorias de grandes torneos solo han encajado cuatro goles.

Aluvión de récords de la selección

Suma y sigue, un paraíso para los amantes de los números y logros históricos. Por ejemplo, como apunta MisterChip, "España es la primera selección campeona del mundo que derrota en su camino hacia el título a las dos finalistas de la edición anterior. Además, lo hace en las dos últimas rondas del torneo y sin conceder un solo gol ante ellas".

Otro factor de lo más buscado, si no el que más, es la imbatibilidad continuada de una selección: España acaba de lograr el récord, con 38 partidos sin perder (29 victorias y 9 empates), superando la racha de Italia entre octubre de 2018 y septiembre de 2021, con 37 partidos invictos.

Las siguientes dos mejores rachas también pertenecen a la selección española:

Febrero de 2007-Septiembre de 2021: 35 partidos invictos .

. Septiembre de 1994-noviembre 1997: 31 encuentros sin conocer la derrota.

Rodri y Fabián hacen historia

España es el culmen de lo colectivo sobre lo individual. Ni siquiera se ha necesitado a Lamine o a Nico al 100% y con sus mejores partidos para ser campeones del mundo.

Ha brillado el colectivo y la dirección impecable de Luis de la Fuente, pero un jugador destaca, al menos por su premio de MVP del Mundial y por entrar en un selecto grupo: el de los jugadores que han sido campeones del mundo, continental, de Champions y con un Balón de Oro: Rodri se une a Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho y Lionel Messi.

Otro caso impresionante es el de Fabián, que sigue invicto jugando con la selección: 50 partidos y cero derrotas, además de ser el primer jugador español que logra en la misma temporada ser campeón de Champions y Copa del Mundo.

Luis de la Fuente no se queda atrás

Qué decir de Luis de la Fuente, que iguala a Vicente del Bosque como campeón de Europa y del mundo en el banquillo.

El técnico de 65 años tiene ya la triple corona, si sumamos la Nations League. Ha llevado a la selección a un título y a una final. Además, solo el alemán Helmut Schön con Alemania logró el doblete en ese orden, porque Del Bosque fue al revés (primero Mundial y luego título continental).

Un futuro brillante por delante y más récords por romper

¿Quién puede parar a esta selección, a este bloque? Tiene juventud, calidad, hambre... y en cuatro años será la gran favorita para que por fin se rompa otra misión casi imposible,: retener un título mundial, jugando además en casa. No sin antes igualar lo que consiguió la generación mágica del primer mundial, que venía de ganar en 2008 un europeo y volvió a repetir en 2012, barriendo a Italia por 4 a 0 en la final.

A pesar de la mala racha mundialista desde 2014, la selección masculina ha ganado en los últimos 18 años tres Eurocopas (2008, 2012, 2024), dos Mundiales (2010, 2026), un oro olímpico (París 2024) y una Liga de Naciones (2023). Que siga la fiesta.