Rafa Nadal: "Es el final de un ciclo"

Rafael Nadal señaló, al término del partido de dobles junto a Carlos Alcaraz, que supuso la eliminación del equipo español de Paris 2024 y su adiós a la competición, que "había terminado una etapa que se había marcado hasta los Juegos Olímpicos" y que, a partir de ahora, "en frío", ver como asume el siguiente ciclo.

"Esto no afecta en nada. Al final mi futuro como profesional, lo que afecta es las ganas y el sentimiento que yo tenga, cuando tenga que tomar la decisión o no. Para mí se ha terminado una etapa, me había marcado hasta los Juegos Olímpicos desde que empezó el año como un objetivo", dijo Nadal.

"¿Se ha terminado este este ciclo? Voy a volver a casa, voy a desconectar y en frío, pues cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, sea con una raqueta en la mano o sin ella os lo haré saber", añadió el ganador de veintidós Gand Slam.

"Al final creo que me he esforzado siempre lo suficiente como para cuando esto se terminara hacerlo con la satisfacción personal de haber hecho todo lo posible y estar con la con la tranquilidad y la satisfacción personal de haber hecho todo lo posible para dar el máximo en cada en cada momento que he estado en la pista", agregó el tenista balear.

"Y con eso me quedo tranquilo. Y a partir de ahí, pues con este principio que está totalmente conseguido por mi parte, estoy en paz. A partir de aquí, pues cuando tenga claro cuáles son mis motivaciones, mis ganas o por lo contrario, si no tengo motivaciones en ese sentido y no tengo las ganas y no siento la capacidad de seguir, pues tomaré otro camino", añadió Rafael NAdal.

Nadal se queda con lo positivo de los Juegos a pesar de la eliminación prematura ante Novak Djokovic en el torneo individual y este adiós en dobles, con Alcaraz, en cuartos.

"Ha sido una semana divertida, positiva en muchos aspectos que no ha terminado de la manera que soñaba. Pero eso es el deporte, no? Al final yo no he estado a al nivel que necesitaba para luchar por medallas a nivel individual y en el doble, creo que hemos jugado a muy buen nivel. Hoy no hemos estado acertados. Como he ido diciendo cada día, los partidos pasan muy rápido, no, y cualquier detalle te marca todo; no hemos empezado bien y no hemos sido capaces de llevar el partido al límite", dijo.

"La experiencia ha sido positiva, habíamos generado todo lo que teníamos que generar para darnos las opciones. Creo que hemos tenido una relación fantástica durante todo este tiempo; hemos compartido mucho fuera de la pista y dentro de la pista hemos estado alegres, hemos estado con la máxima motivación, intensidad, ilusión. No ha podido ser, al final y ya está; esto es así, no hemos estado lo suficientemente acertados hoy tampoco y no hace falta analizar mucho más", añadió Nadal que lamentó no haber estado lo "suficientemente bien".

"Simplemente no hemos estado lo suficientemente bien; Carlos que tiene que seguir mañana y eso sí que tiene más que analizar. y yo pues lo único que tengo que analizar es cuando tengo el vuelo de vuelta a casa. y a partir de ahí pues seguir; pero me llevo un recuerdo y una experiencia que recuerdo para el resto de mi vida"

"No he dicho que me despida de París, que quede claro; es posible que me haya despedido pero no he dicho que me haya despedido. Para mí ha sido una experiencia única en una oportunidad única. Creo que la hemos disfrutado los dos. Creo que hemos generado una ilusión conjunta muy bonita y me lleva un recuerdo bonito", dijo de haber compartido dobles con Carlos Alcaraz.

"Es un recuerdo bonito de haber jugado con una jugador que va a ser de los mejores de la historia, no tengo mucha duda de ello; si el cuerpo le respeta, que al fin y al cabo de eso también depende. y haberlo hecho juntos, jugando en este lugar con el ambiente que ha habido en cada partido que hemos jugado representando a España en los Juegos Olímpicos. Es una experiencia bonita, única. La he disfrutado todo lo que he podido", indicó.

"Agradecerle desde el primer momento también la buena predisposición que ha tenido tanto dentro como fuera de la pista. Y le deseo lo mejor a título personal y como compañero le deseo lo mejor individual. Ojalá lleve la medalla de vuelta a España y que sea la de la de oro y como español más de lo mismo. Ojalá que tanto él como las chicas en el doble, pues nos traigan alegrías para nuestro país", dijo Rafael Nadal.

Rafael Nadal se marcha de París donde ha triunfado y con la imagen de la ceremonia inaugural bajo la torre Eiffel.

"Esa foto con la antorcha bajo la Torre Eiffel es un reconocimiento a lo que he sido yo como deportista olímpic. Siendo honestos, deportistas Olímpicos hay muchísimos mejores que yo. creo que esto es un reconocimiento a lo que he sido yo dentro de las olimpiadas en parte, pero a lo que he sido yo, pues como deportista a título personal y colectivo con España, pero también creo que ha sido lo que lo que yo he sido en este lugar es Roland Garros. Me han regalado esta imagen para el resto de mi vida", reconoció otra vez.

"En este lugar he conseguido hacer el récord más importante de mi carrera"

,"Al irme de la cancha he tenido un sentimiento de agradecimiento sobre todo ante cualquier otra cosa; al final sentirte como yo me siento cada vez que salto a esta a esta pista. Lo único que puede ser es ser agradecido. Al final para mí es muy emocionante que en el lugar que más me importa a mí personalmente sentir este apoyo y ese cariño incondicional que recibo cada vez que salto una pista; es una satisfacción personal y una emoción interna y difícil de explicar. Yo aquí he vivido mucho, mucho durante muchísimos años", destacó.

"Ese reconocimiento y ese cariño es algo que lo llevo conmigo para el resto de mi vida. Y lo único que he sentido realmente es agradecimiento", insistió Nadal.