Ricardo Bascuñán, cómico y creador de la “profecía de los 10 años” del madridismo: "Es solo cuestión de tiempo"

El pasado 14 de enero, el Real Madrid vivió una de las noches más inesperadas de la temporada al caer eliminado en octavos de final de la Copa del Rey frente al Albacete Balompié por 3-2. Una derrota dolorosa para el madridismo, que además coincidía con el debut de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo.

La reacción del madridismo fue inmediata: críticas, dudas, pitos en el Bernabéu y preocupación por el rumbo del equipo. Sin embargo, en medio del pesimismo, surgió una narrativa inesperada que ha ido ganando fuerza en redes sociales: la llamada “profecía de los 10 años”.

La derrota convertida en teoría viral

El origen de esta curiosa teoría está en el creador de contenido Ricardo Bascuñán, conocido en redes como @rikomedy, que publicó un vídeo tras la eliminación intentando dar una visión optimista —aunque cargada de ironía— de la situación. Dicha publicación alcanzó más de 2 millones de visualizaciones.

Su argumento fue que lo ocurrido no es casualidad, sino que sigue un patrón que ya se vivió una década atrás. Según explica, el Real Madrid ganó la Champions en 2014 y en 2024, dejando entre medias temporadas sin títulos importantes, como 2015 y 2025.

A partir de ahí, comienza a trazar paralelismos cada vez más llamativos: desde la destitución de Carlo Ancelotti en 2015 y 2025, hasta coincidencias con jugadores como Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé en la consecución de la Bota de Oro.

De Benítez a Xabi Alonso: paralelismos sorprendentes

La teoría va más allá de simples fechas. También conecta decisiones deportivas: en 2015, el Madrid fichó a Rafa Benítez, destituido en enero de 2016. Según el relato viral, en 2025 ocurrió algo similar con la llegada de Xabi Alonso, cesado también en enero de 2026.

Después, en ambos casos, el club apuesta por un técnico sin experiencia previa en la élite. Como ocurrió en 2016 con Zinedine Zidane y, en esta narrativa, en 2026 un exjugador del club como fue Álvaro Arbeloa asumiría el mismo rol.

Incluso la eliminación copera encuentra su reflejo histórico: en la temporada 2015-2016, el Madrid cayó de forma sonada ante el Cádiz; ahora, la derrota ante el Albacete refuerza esa idea de repetición cíclica.

La Champions como destino final

El punto culminante de la “profecía” es claro: si todo sigue el mismo patrón, el Real Madrid debería repetir el histórico ciclo de títulos europeos. En 2016, 2017 y 2018, el club conquistó tres Champions consecutivas. Según esta lógica, el desenlace sería similar en los próximos años.

La teoría ha ido evolucionando con cada partido. Tras eliminar el pasado martes 17 de marzo al Manchester City en octavos, @rikomedy reforzó su argumento con otro vídeo que ya supera el millón de visualizaciones. En él, señala coincidencias en los resultados globales y en el rendimiento de jugadores como Vinícius Jr., incluyendo goles y situaciones similares a las de hace una década.

Aunque muchos aficionados se toman esta “profecía” como una simple broma, lo cierto es que ha logrado cambiar el ánimo de parte del madridismo. De momento, la temporada sigue su curso y lo que fue una derrota dolorosa ha dado paso a una narrativa cargada de humor, coincidencias y esperanza.