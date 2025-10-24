Sonia Bermúdez se estrena con fiesta y España roza el pase a la final de la Nations en el retorno de Mapi León y Jenni Hermoso

Una fiesta y un día tranquilo en la oficina, que de esos hacía mucho tiempo no se vivían en la selección española femenina de fútbol. Sonia Bermúdez se ha estrenado al frente de la campeona del mundo con una goleada sin discusión sobre Suecia, 4-0, para allanar muy mucho el paso a la final de la Nations League con doblete de Alexia Putellas y de Claudia Pina.

Victoria, en la ida de semifinales, que suma además dos retornos de peso, el de Mapi León tras tres años de ausencia voluntaria y el de Jenni Hermoso, castigada los últimos meses de Montse Tomé.

Con ellas, Mapi titular incluso y destacada en la zaga, España no tuvo problemas para imponer su juego ante una Suecia que apenas pudo hacer el suyo, esperar y golpear. 'La Roja', siempre arropada por una animosa y poblada afición en Málaga —casi 21.000 asistentes, dos tercios largos del aforo— marcó pronto su ritmo y de él surgieron los goles.

Apenas cumplidos los 10 minutos, Alexia sacó su mira telescópica y en un preciso y precioso lanzamiento de falta hizo el primero. Directo a la escuadra mandó el balón. Sin tiempo para el descanso, y tras un par de 'casis', en cada área, España volvió a golpear.

Lesionada Salma, entró Claudia Pina y no tardó en hacer lo que mejor sabe, sumar. Una buena jugada al filo del área, un zapatazo potente y una portera sueca un tanto floja de manos se aunaron para el 2-0 en el 31'.

Quedaba más. Otra vez a placer la anfitriona rondando el área sueca, la larga triangulación acabó con un centro al área chica de Vicky López que Pina cabeceó al larguero, dejándole gol y medio a Alexia, la más lista y rápida de la clase para empujar el balón a la red.

Todo iba de dulce, lesión de Salma aparte. A la vuelta del descanso, sin cambios aún, Suecia metió algo de miedo, con una Blackstenius potente pero desacertada ante la meta de Cata Coll. Con todo, la del Arsenal fue de lo poquito de su selección. Ni ella ni sus compañeras pudieron concretar la mayor presencia ofensiva que protagonizó Suecia durante unos minutos.

Con la sensación de manejarse con el freno de mano echado, pendiente de evitar un gol en contra, la 'nueva España' de Sonia Bermúdez controló y mató el partido, permitiéndose incluso acciones sueltas que rondaron un 4-0, especialmente Claudia Pina, tan insistente que al final lo logró. Lo hizo en el descuento y con un golazo que abrochó una noche casi, casi perfecta a la que se había sumado la entrada de Jenni Hermoso, bajo un clamor de aplausos, al filo del descuento.

El martes a completar el trabajo, prácticamente hecho, en Suecia.