Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora de 'La Roja': Montse Tomé se queda sin renovación

Sin sorpresas. La entrenadora Sonia Bermúdez, que actualmente se encuentra a las riendas del combinado femenino de fútbol sub-21, es la elegida para dar el salto y ponerse a las riendas de una 'Roja' absoluta en su nueva etapa post-Montse Tomé. La actual seleccionadora ve cumplir los peores presagios tras una Eurocopa sin premio gordo y ve cómo su época termina.

Así lo han adelantado medios como El País, haciéndose eco de la decisión tomada en la junta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Con todo, se trata de una transición que no coge por sorpresa a nadie y que ya venía mascullándose durante todo el fin de semana e incluso se barajó en los primeros compases de la competición europea disputada en Suiza. El buen hacer de España en los primeros duelos ahuyentó esa idea y todos fiaban el futuro de Tomé a que se levantase el trofeo que finalmente se llevó Inglaterra en un desenlace a penaltis.

-Noticia de última hora, en ampliación-