Una actuación para la historia: el atletismo español lo borda en Toruń con un estelar Mariano García, campeón del mundo

Hubo un tiempo en el que el atletismo español viajaba a los grandes campeonatos con una idea casi asumida: estar ya era suficiente.

Clasificarse para un Mundial, pisar la pista, compartir escenario con los mejores del planeta… ese era el objetivo. Pasar rondas era un éxito. Entrar en una final, un premio. Las medallas quedaban lejos, como si pertenecieran a otra dimensión reservada a potencias inalcanzables.

España competía, pero no siempre desde la convicción de poder ganar.

Eso ha cambiado.

Y lo que ha ocurrido en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 2026 en Toruń (Polonia) no es solo un récord -cinco medallas- ni un resultado puntual que se pueda aislar del contexto. Es la confirmación de que el atletismo español ha cruzado una línea invisible. Ya no se trata de estar. Se trata de competir. Y, sobre todo, de hacerlo para ganar. De estar en la foto principal. De ser actores y actrices principales.

El punto de partida

Hay una escena en Carros de fuego que resume bien lo que significa correr cuando hay algo más en juego que el simple hecho de participar. No es solo velocidad. Es propósito. Es identidad. Es saber por qué estás ahí.

Durante mucho tiempo, a España le faltó esa certeza. Hoy, no. Ya no.

De la experiencia a la exigencia

El cambio no ha sido de un día para otro, nunca lo es. Durante años, el atletismo español vivió en una transición constante. Había talento, generaciones prometedoras, nombres que asomaban… pero faltaba continuidad en los grandes escenarios. Las medallas aparecían, sí, pero como chispazos, como momentos aislados que no terminaban de construir una narrativa sólida.

Lo de 2026 rompe ese patrón. Porque España ya no necesita que todo salga perfecto para ganar. Ya no depende de una sola bala. Ya no llega con la sensación de que cualquier medalla será una sorpresa. Todos se sienten capaces de todo, hay unión, intensidad, ganas y... resultados.

Dicho de otra forma: ahora hay equipo. Y eso se ha visto incluso en las circunstancias más exigentes.

Las ausencias de Ana Peleteiro, Jordan Díaz y María Vicente no eran menores. Eran tres de las grandes bazas del equipo, tres nombres llamados a liderar el paso adelante del atletismo español. En otro momento, su ausencia habría condicionado el resultado, habría reducido expectativas.

Esta vez, no.

España ha encontrado medallas en otros lugares. Ha respondido desde otras pruebas. Ha demostrado que su crecimiento ya no depende de nombres concretos, sino de una estructura mucho más amplia. El mediofondo sigue renaciendo, el relevo vive su momento más álgido y las vallas hablan un castellano más que fluido.

Mariano García: entenderlo todo

Y entonces aparece la historia que mejor explica todo. Mariano García. Durante años, su territorio fue el 800. Intensidad, contacto, ritmo alto. De ahí su apodo: "la moto". Ese gesto previo a competir, simulando que arranca, como si necesitara ponerse en marcha antes que nadie. Pura energía. Puro impulso. Puro nervio.

Pero 2026 le llevó a otro sitio. Al 1.500. La prueba que consagró a leyendas como Fermín Cacho o Reyes Estévez, el santo grial del atletismo patrio.

Su debut en la distancia en un gran campeonato. Un terreno mucho más táctico, más pausado, más mental. Un espacio donde no gana el que más corre al principio, sino el que mejor elige el momento. Y ahí estuvo la clave.

La final fue cerrada, incómoda, de esas que se mueven en el alambre. Ritmo contenido, tensión acumulada, nadie queriendo enseñar demasiado. Un escenario en el que precipitarse es perder. Él tomó el mando y ejecutó su plan. Se colocó en la primera plaza y emuló así el que fuera su título mundial de 800. Fue acelerando cuando tocaba hasta cruzar la meta en la primera plaza en una imagen que ya es un icono y un emblema.

¿Cómo lo hizo? Como los grandes, sin precipitarse y con un guion bien claro en su cabeza. Esperó. Se colocó. Leyó la carrera con una madurez que no siempre se asocia a un atleta de su perfil. Entendió que esta vez no tocaba arrancar la moto desde la salida.

Tocaba guardarla. Hasta que llegó el momento. Y cuando llegó, no dudó. Dio gas y llegó a meta el primero. Fue un final de película. Un cambio de ritmo limpio, seco, que rompió la carrera en unos metros. Lo que era una lucha abierta se convirtió en una persecución imposible. Ya es doble campeón del mundo. Casi nada.

Y ahí sí. Ahí apareció "la moto". Su "moto", mejor engrasada que nunca. El oro fue suyo. Y con él, la imagen que define todo un campeonato.

Blanca Hervás y el alma del relevo

Pero este Mundial no se explica solo desde esa prueba. Hay otra figura que atraviesa todo el campeonato y que simboliza mejor que nadie el momento del equipo: Blanca Hervás.

Blanca Hervás, durante la final del relevo 4x400 femenino en Torun (Polonia) EFE/EPA/Radek Pietruszka

Dos medallas con los relevos -mixto y femenino de 4x400-. Finalista en su prueba individual. Marca personal. Varias carreras en pocos días. Y en todas, a un nivel altísimo. Lo recordaremos siempre.

Lo suyo no ha sido solo rendimiento. Ha sido consistencia. Ha corrido mucho. Ha corrido bien. Y ha respondido siempre. En campeonatos así, donde cada esfuerzo se acumula y cada carrera pasa factura, mantener ese nivel no es sencillo. Y Hervás lo ha hecho con una naturalidad que dice mucho de su momento. Porque más allá de las medallas, hay una sensación clara: se ha salido.

Y con ella, el relevo español, que vive su época más dorada, sin duda alguna. Durante años, los relevos fueron una asignatura pendiente. Había cierto talento individual, pero faltaba ese punto colectivo que convierte a un equipo en fiable. Hoy, eso ha cambiado.

El 4x400 -tanto femenino como mixto- es una realidad competitiva. Una opción de medalla. Una prueba en la que España ya no sorprende: compite. Y qué decir del 4x100 femenino que lo viene bordando campeonato tras campeonato, aunque es una prueba que no se disputa en la pista cubierta.

El compromiso de atletas como Hervás o como Paula Sevilla, entre otras, es la base de ese crecimiento. Por lo que aportan en pista, pero también por lo que sostienen como equipo.

Un equipo que ya no depende de un día perfecto

Las cinco medallas no responden a un único hilo. Y eso es lo más importante. No hay una sola historia. Hay varias.

España suma desde distintos puntos, desde diferentes pruebas, desde perfiles diversos. Ha dejado de ser un equipo que necesita que todo encaje en un mismo momento para brillar. Las oportunidades se suceden, llegan, se disfrutan y se aprovechan. Y, lo más importante de todo, hay mucho futuro.

Attaoui y Llopis

Los otros dos metales restantes los lograron dos de los puntales del equipo. Dos que siempre están, dos balas más que fiables, dos talentos jóvenes que ya son referencia en sus pruebas. Moha Attaoui llegaba como uno de los candidatos en el 800 y, como siempre, no defraudó.

Tuvo que hacer récord de España para estar en la final y lo hizo. Y en la carrera por las medallas fue fiel a su idea y a su instinto. Salió atrás, fue remontando y le faltó algo de fuerza para pelear por el oro, pero logra un bronce magnífico que refrenda su posición de estrella mundial, de referente. Su presente es brillante y su futuro no tiene límites.

Y qué decir del valenciano Quique Llopis, a quien el destino le tenía reservada esta medalla. Muchos cuartos puestos, una caída en una final que tenía su sello... mucho infortunio hasta Toruń 2026, un mundial que nunca olvidará y una final agónica de 60 metros vallas que se decidió por apenas un suspiro. A él le valió para ganarse una medalla de plata que merecía, para auto convencerse que es uno de los mejores del planeta y para soñar más en grande, si cabe, de cara a próximos eventos.

La igualadísima llegada del 60 vallas, con Quique Llopis logrando la plata EFE/EPA/MICHAEL BUHOLZER

Marta García y el otro lado del campeonato

No todo fue celebración. La descalificación de Marta García en los 3.000 metros dejó uno de los momentos más incómodos del campeonato. Una decisión discutida, en una carrera al límite, que volvió a recordar hasta qué punto cada detalle cuenta en este nivel. Acabó octava en una carísima final, pero un leve empujón en el inicio acabó con su resultado. "Un lance de carrera", como ella misma dice en sus respectivas redes sociales.

No aparecerá en los resultados oficiales, pero se lleva varias lecciones importantes de este Mundial. La primera es que sigue en la pomada, que no está tan lejos de las mejores y la segunda es que además de defenderse, también hay que saber defenderse. Son cosas que pueden pasar cuando no tienes miedo a "pegarte" en los primeros puestos. Es pura supervivencia.

El cambio de plano

En definitiva: España ha cambiado su forma de competir. Ha cambiado su mentalidad. Ha cambiado su lugar. Ya no se viaja para vivir la experiencia. Se viaja para competir. Y cuando un equipo llega a ese punto, ya ha ganado.

¡Corran! Y corrieron. Mucho.