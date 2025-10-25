Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Guerra comercial: la Comisión Europea anuncia un plan para garantizar el acceso a fuentes alternativas de materias primas críticas
Global

Global

Guerra comercial: la Comisión Europea anuncia un plan para garantizar el acceso a fuentes alternativas de materias primas críticas 

El objetivo es reducir la dependencia de otras potencias como Rusia—que continúa su invasión contra Ucrania— o EEUU— que sigue presionando en materia arancelaria—, así como ganar independencia y diversificar el comercio global que mantiene.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, interviene en el pleno del Europarlamento, el 6 de octubre de 2025.Philipp von Ditfurth / picture alliance via Getty Images

En plena guerra comercial y arancelaria- y especialmente en el contexto geopolítico internacional-la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen ha anunciado este sábado que el órgano ejecutivo comunitario trabaja en un plan para garantizar el acceso a fuentes alternativas de materias primas críticas. 

"Puedo anunciar hoy que estamos trabajando en un nuevo 'RESourceEU' plan en la línea de la iniciativa 'REPowerEU', que nos ayudó a superar la crisis juntos después de que Vladimir Putin cortara las energías fósiles. El objetivo es asegurar el acceso a fuentes alternativas de materias primas críticas", ha afirmado la presidenta durante su intervención en la conferencia anual Berlin Global Dialogue.

El objetivo es reducir la dependencia de otras potencias como Rusia—que continúa su invasión contra Ucrania— o EEUU— que sigue presionando en materia arancelaria—, así como ganar independencia y diversificar el comercio global que mantiene. 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

-Noticia de última hora- 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 