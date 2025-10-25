Guerra comercial: la Comisión Europea anuncia un plan para garantizar el acceso a fuentes alternativas de materias primas críticas
El objetivo es reducir la dependencia de otras potencias como Rusia—que continúa su invasión contra Ucrania— o EEUU— que sigue presionando en materia arancelaria—, así como ganar independencia y diversificar el comercio global que mantiene.
En plena guerra comercial y arancelaria- y especialmente en el contexto geopolítico internacional-la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen ha anunciado este sábado que el órgano ejecutivo comunitario trabaja en un plan para garantizar el acceso a fuentes alternativas de materias primas críticas.
"Puedo anunciar hoy que estamos trabajando en un nuevo 'RESourceEU' plan en la línea de la iniciativa 'REPowerEU', que nos ayudó a superar la crisis juntos después de que Vladimir Putin cortara las energías fósiles. El objetivo es asegurar el acceso a fuentes alternativas de materias primas críticas", ha afirmado la presidenta durante su intervención en la conferencia anual Berlin Global Dialogue.
