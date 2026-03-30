Carme Trilla, economista: "El alquiler de habitaciones a 800-900 euros esconde un chabolismo invisible y vertical que no vemos por la calle"

Ante el gran incremento que ha experimentado el precio de los alquileres a lo largo de los últimos años, la única opción que le ha quedado a un gran número de personas para poder independizarse es alquilar una habitación.

Sin embargo, la gran demanda y la escasez de oferta están haciendo que, especialmente en las grandes ciudades, el coste de vivir en un piso compartido con una habitación alquilada también esté llegando a unas cifras difícilmente asumibles.

Carme Trilla, economista y presidenta de Cohabitac, ha asegurado en una entrevista en El Nacional.cat que el principal problema que está haciendo subir sin parar el precio de los alquileres (y también el de compra) es la falta de oferta de viviendas.

Según la experta, la actual situación de crisis de vivienda en España "esconde una insuficiencia de oferta. Una familia que se va a vivir a una habitación por 800-900 euros lo hace porque no encuentra piso".

En ese sentido, Carmen Trilla ha asegurado que "hay una parte del alquiler de habitaciones que es chabolismo. No todo, porque hay personas que comparten piso y ya, nada que decir. Pero hay una parte muy importante que es chabolismo vertical, que no vemos por la calle. ¿Y cómo se combate? Con más vivienda, como pasó en su día con los asentamientos".

De hecho, la economista y presidenta de Cohabitac ha llegado a afirmar que "estamos como en los años 50. El chabolismo se combatió construyendo vivienda. Ahora no hay espacio ni mano de obra, pero hay que buscar una respuesta".

En consecuencia, lo que la experta propone es encontrar la fórmula para acelerar la construcción de viviendas en España. Si se lograra llevar a cabo ese aumento de inmuebles en el mercado, Carme Trilla pronostica que se produciría una reducción generalizada del precio de la vivienda.