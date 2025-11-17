Emily Epstein, experta en negociación, sobre un error al pedir aumento de sueldo: "Esperan que pidas más"

Una mujer haciendo cuentas con su dinero, en una imagen de archivo

Acudir al despacho de tu jefe a pedirle un aumento de sueldo es un momento temido por muchos pero, en ocasiones, necesario para obtener una remuneración justa por el trabajo que se desempeña.

La decisión de pedir un incremento de salario en tu empresa no debe tomarse de un día para otro. Se trata de un movimiento que tiene que estar muy meditado por parte del trabajador.

De lo contrario, será difícil recibir una respuesta satisfactoria, ya que no se habrá realizado el proceso de argumentación necesario para convencer a tu superior de que te mereces cobrar más.

En cualquier caso, Emily Epstein, instructora de los programas de negociación en la División de Educación Continua y Desarrollo Profesional de la Universidad de Harvard, subraya que no hay que esperar a pasar varios años en una misma compañía para pedir un aumento de sueldo.

El motivo es que la negociación del salario debería iniciarse desde que el trabajador es contratado por la empresa. Tal y como recoge Infobae, Emily Epstein asegura que los reclutadores "suelen partir de una oferta inicial baja, esperando que los candidatos negocien una cifra mayor".

Por lo tanto, no negociar el sueldo cuando se está acordando la contratación puede significar percibir una remuneración muy inferior a la que la compañía realmente estaría dispuesta a ofrecer.

En ese sentido, la experta en negociación de la Universidad de Harvard alerta a los trabajadores de que "quienes no piden más corren el riesgo de dejar una gran cantidad de valor sobre la mesa".

Además, esa pérdida de salario supondrá un lastre (en términos económicos) durante la permanencia de ese empleado en la empresa, ya que las subidas de sueldo suelen ser calculadas por las compañías en relación con el salario que se recibe al llegar al puesto de trabajo.

En consecuencia, negociar una mayor remuneración desde la incorporación a la empresa hará que la base de la que se parte para lograr futuras subidas salariales sea superior.