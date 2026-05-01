Cómo han cambiado los salarios en España en 20 años: más euros, pero no siempre más poder adquisitivo, y el papel clave de la mujer en el mercado laboral

El mercado laboral en España ha cambiado mucho en los últimos 20 años.

Si comparas tu sueldo actual con el de hace 20 años, la sensación es que hoy se gana más, pero esa subida tiene matices importantes. Los datos oficiales confirman que los salarios han aumentado en España desde el año 2000, aunque no siempre al mismo ritmo que los precios. Y, en paralelo, el papel de la mujer en el mercado laboral ha cambiado de forma profunda, tanto en presencia como en derechos.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio bruto anual en España rondaba los 19.000 euros a comienzos de los 2000. Dos décadas después, la cifra supera los 26.000 euros anuales (últimos datos consolidados de la Encuesta de Estructura Salarial). Es decir, una subida cercana al 35% en términos nominales.

Pero ese dato, por sí solo, no cuenta toda la historia.

Más salario, pero con inflación: qué ha pasado con tu poder adquisitivo



El problema es que los precios también han subido. Y mucho. El Banco de España y el propio INE muestran que la inflación acumulada desde el año 2000 supera el 50% en España. Traducido a términos reales: aunque hoy cobres más euros, tu capacidad de compra no ha crecido en la misma proporción. En algunos periodos, incluso ha retrocedido.

El ejemplo más claro se vio entre 2008 y 2014, durante la crisis financiera. Los salarios se estancaron o bajaron en muchos sectores, mientras el desempleo superaba el 25%. Más recientemente, entre 2021 y 2023, el repunte de la inflación volvió a erosionar los sueldos, especialmente en rentas medias y bajas.

De hecho, según el Banco de España, los salarios reales han tenido una evolución prácticamente plana en las últimas dos décadas, con mejoras puntuales pero sin un crecimiento sostenido.

El salario mínimo: el gran salto de la última década



Donde sí hay un cambio claro es en el salario mínimo. El Ministerio de Trabajo y Economía Social recoge que el SMI ha pasado de unos 424 euros mensuales en 2000 (14 pagas) a 1.134 euros en 2024. Esto supone una subida de más del 160%, muy por encima de la inflación acumulada. El gran salto se concentra en los últimos años, especialmente desde 2019.

Este aumento ha tenido impacto directo en los trabajadores con sueldos más bajos, aunque su efecto sobre el conjunto del mercado laboral sigue siendo objeto de debate entre economistas.

El gran cambio silencioso: la mujer en el mercado laboral



Si hay una transformación estructural en estas dos décadas, es la incorporación de la mujer al empleo. A principios de siglo, la tasa de actividad femenina estaba en torno al 40%. Hoy supera el 53%, según el INE.

Esto significa que millones de mujeres se han incorporado al mercado laboral en los últimos 20 años. Y no solo en número, también en presencia en sectores cualificados.

Además, se han producido avances legales relevantes:

Ley de Igualdad de 2007.

de 2007. Obligación de planes de igualdad en empresas.

en empresas. Registro retributivo obligatorio .

. Permisos de paternidad equiparados.

Todo ello ha contribuido a reducir la brecha salarial, aunque no la ha eliminado.

Brecha salarial: menos distancia, pero aún presente



Según los últimos datos del INE, la brecha salarial de género en España ronda el 17%-18% en términos de salario medio bruto anual. Es inferior a la de hace dos décadas, pero sigue siendo significativa.

Las causas son conocidas: mayor parcialidad femenina, concentración en sectores peor pagados y menor presencia en puestos directivos. El Eurostat confirma que España está en línea con la media europea, aunque lejos de los países con menor desigualdad.

Más empleo, pero con matices



El mercado laboral español también ha cambiado en volumen. A principios de siglo había unos 16 millones de ocupados. Hoy la cifra supera los 21 millones, según la Seguridad Social.

Sin embargo, este crecimiento ha venido acompañado de otros fenómenos:

Temporalidad elevada durante años (aunque ha bajado tras la reforma laboral de 2022).

(aunque ha bajado tras la reforma laboral de 2022). Mayor peso de servicios frente a industria .

. Incremento del empleo a tiempo parcial.

Esto explica por qué el aumento del empleo no siempre se traduce en mejores salarios.

Más dinero, pero no necesariamente más bienestar



Los datos oficiales dibujan una realidad: España paga hoy salarios más altos que hace 20 años, pero el avance en poder adquisitivo ha sido limitado. Y, al mismo tiempo, se ha producido una transformación profunda en el mercado laboral, con una mayor presencia y protección de la mujer, aunque aún con desigualdades pendientes.

En otras palabras: has ganado más, pero también has tenido que gastar más. Y el mercado laboral es hoy más amplio y diverso, pero también más complejo. Ese equilibrio —entre salarios, precios y derechos— es lo que define realmente cómo ha cambiado el trabajo en España en lo que va de siglo.