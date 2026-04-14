Así te avisa Hacienda si has cometido un error en la declaración de la renta y cómo puedes solucionarlo antes de que te multe

Tienes hasta el 30 de junio para presentar la declaración de la renta. Aunque no debes dormirte en los laureles y presentarla antes de que se acerque la fecha límite, también es cierto que las prisas no son buenas consejeras. Muchos contribuyentes cometen errores por no revisar adecuadamente el borrador.

Y es aquí donde llegan los problemas: si Hacienda detecta una equivocación o tiene dudas sobre la información que has aportado, por ejemplo, a la hora de aplicar las deducciones, puede imponer una sanción que te afecte económicamente.

La buena noticia es que estas posibles multas no te pillarán de sorpresa. La Agencia Tributaria emitirá un aviso al que debes estar atento, ya que puedes solventar los errores y evitar que la situación llegue a mayores.

Gran parte de los contribuyentes desconocen cómo son estas notificaciones y de qué manera puedes revisarlas. La Agencia Tributaria tiene diferentes vías para ponerte en aviso. Es importante conocerlas y que así tengas margen en caso de que debas hacer algún cambio en tu declaración de la renta.

Cómo saber si has cometido un error en la renta

Hacienda tiene canales oficiales para avisarte de un error o una discrepancia con tu declaración de IRPF. Son los siguientes:

Carta certificada: es el método más habitual. Hacienda enviará una carta a tu domicilio para que tengas conocimiento de los errores y posibles multas.

es el método más habitual. Hacienda enviará una carta a tu domicilio para que tengas conocimiento de los errores y posibles multas. Sede electrónica: te llegará un aviso por SMS o correo electrónico de que tienes una notificación pendiente de leer en tu buzón. Para ello es necesario que tengas activadas las notificaciones electrónicas.

te llegará un aviso por SMS o correo electrónico de que tienes una notificación pendiente de leer en tu buzón. Para ello es necesario que tengas activadas las notificaciones electrónicas. App de Hacienda: es posible recibir avisos si tienes la aplicación de la Agencia Tributaria instalada en tu móvil.

es posible recibir avisos si tienes la aplicación de la Agencia Tributaria instalada en tu móvil. Requerimiento: Hacienda te comunica que sus datos son discrepantes con los que has aportado tú, ofreciéndote la posibilidad de que lo solventes antes de llegar a una sanción.

Si corriges el error voluntariamente no tendrás problemas en forma de sanción. Pero si Hacienda se percata de ello y no lo has arreglado harás frente a una multa.

La cuantía depende del grado de tu equivocación. Si hay un error en la información personal, por ejemplo en la dirección de tu domicilio fiscal, la multa será alrededor de 100 euros. Sin embargo, en caso de que tuvieses que pagar cierta cantidad y no lo has hecho, la sanción será de entre el 50% y el 150% de la cuantía que no abonaste.

Así puedes solventar un error en la declaración de la renta

Modificar una declaración de la renta ya presentada está al alcance de cualquier contribuyente. Aunque debes hacerlo rápido, antes de que Hacienda revise el borrador y te notifique la información errónea.

Para ello debes entrar en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y seleccionar el apartado de la declaración de la renta (Renta Web). Una vez dentro, pincha en Modificar Declaración.

Aquí puedes rectificar la autoliquidación (si el error te perjudica a ti) o hacer una declaración complementaria (si el error perjudica a Hacienda). En cuanto cambies los datos, el sistema calcula la diferencia respecto a la declaración ya presentada.

Si Hacienda ya te ha notificado el error o te ha enviado un requerimiento, sigue los pasos que te indiquen y así evitarás sanciones.