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Las aerolíneas lanzan un SOS a la Comisión Europea: la guerra en Irán continúa y el queroseno se agota
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Las aerolíneas lanzan un SOS a la Comisión Europea: la guerra en Irán continúa y el queroseno se agota

El sector alerta de cierres de espacio aéreo y riesgo de escasez de combustible en semanas mientras Bruselas estudia medidas de urgencia.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Uno de los aviones comerciales de JetBlue Airways.Getty Images

La guerra en Irán ya no es solo un problema geopolítico. Empieza a ser también un problema para volar.

Las principales aerolíneas europeas han lanzado una advertencia directa a la Comisión Europea ante el impacto creciente del conflicto: el espacio aéreo se cierra, las rutas se complican y el combustible empieza a escasear.

Espacio aéreo cerrado y rutas en el aire

Desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero, el mapa de vuelos en Europa y Oriente Medio ha cambiado por completo. La European Union Aviation Safety Agency ha prohibido a las aerolíneas europeas operar en varios espacios aéreos del Golfo, incluidos países como Emiratos Árabes Unidos o Qatar.

El resultado es inmediato: vuelos más largos, rutas alternativas y un aumento de costes que ya empieza a notarse en toda la industria.

Pero ese no es el único problema.

El fantasma del queroseno

El cierre del estrecho de Ormuz, una de las arterias clave del comercio energético mundial, ha encendido todas las alarmas.

El sector teme una escasez de queroseno en Europa en cuestión de semanas. De hecho, la patronal aeroportuaria europea ya ha advertido de que el continente podría enfrentarse a una falta "sistémica" de combustible para aviones en apenas tres semanas si la situación no mejora.

Y eso cambia completamente el escenario.

Bruselas, bajo presión

Ante este contexto, el grupo Airlines for Europe, que agrupa a gigantes como Lufthansa, Air France-KLM o easyJet, ha pedido a Bruselas medidas urgentes.

Entre sus propuestas destacan la monitorización a nivel europeo del suministro de queroseno, la compra conjunta de combustible -siguiendo el modelo aplicado con el gas tras la crisis con Rusia- y la suspensión temporal de impuestos y del mercado de carbono para la aviación.

También reclaman cambios legales que les permitan gestionar mejor la cancelación de vuelos y la reorganización de rutas en un contexto de crisis.

Un sector en alerta

El problema no es solo económico. Es operativo.

Si el combustible escasea y las rutas siguen restringidas, las aerolíneas podrían verse obligadas a reducir frecuencias, cancelar vuelos o asumir sobrecostes que acabarían trasladándose a los pasajeros.

En otras palabras: menos vuelos, más caros y más largos.

A la espera de decisiones

La Comisión Europea ya ha adelantado que presentará un paquete de medidas el próximo 22 de abril para hacer frente al impacto energético de la guerra.

Pero, por ahora, no está claro si incluirá soluciones específicas para el sector aéreo. Y el tiempo juega en contra. Porque, en este escenario, el problema no es solo volar más lejos.

Es si habrá combustible suficiente para seguir volando.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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