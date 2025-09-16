'Máxima Décima Meridia': Gobierno y Banco de España mejoran la previsión de crecimiento económico

La economía española sigue viviendo un momento dulce. Lo había adelantado el propio Pedro Sánchez, pero el dato concreto lo ha anunciado este martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. El Gobierno ha elevado las previsiones de crecimiento económico en una décima, hasta el 2,7%, para este mismo año. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cuerpo ha destacado los nuevos datos, a su juicio, "signos claros de fortaleza".

No es la única noticia positiva que sobrevuela a la economía española en esta jornada. De forma paralela, el Banco de España ha hecho públicos sus nuevos cálculos sobre ese crecimiento del Producto Interior Bruto (PBI) español, que también ha corregido al alza. En este caso, en dos décimas, pero hasta el 2,6% para el actual 2025. De la misma forma, el organismo presidido por José Luis Escrivá ha rebajado tres décimas su previsión de déficit público para 2025, hasta el 2,5% del PIB.

"Las perspectivas con respecto al crecimiento en este año 2025 han ido mejorando a lo largo de los últimos meses, como también ha pasado en los años anteriores", ha expuesto el ministro de Economía, recordando la posición de liderazgo que en estos momentos encarna España frente a otras economías de la zona euro y que es prometedora de cara al futuro. En este punto, se espera que tanto en 2027 como en 2028 la economía crezca un 2,1%, en cada ejercicio.

"España liderará el crecimiento también entre las grandes economías mundiales" Carlos Cuerpo, ministro de Economía y Comercio

"Este año se espera que siga creciendo dos o tres veces por encima de nuestros principales socios y España, según los datos en el año 2024, fue la economía avanzada que más creció en el mundo y, según las previsiones para este año 2025, se espera que este siga siendo el caso. España liderará el crecimiento también entre las grandes economías mundiales", ha subrayado Cuerpo.

Y una de arena: empeora el dato de la inflación

En su informe Proyecciones e informe trimestral de la economía española correspondiente a este mes de septiembre, el Banco de España también dibuja un empeoramiento de un indicador sensible en el día a día y que trasciende los datos macro. La inflación. Si la proyección para el crecimiento económico ha subido dos décimas en las cuentas de este organismo, la del Índice de Precios de Consumo (IPC) lo ha hecho en una, hasta la misma tasa que estima para el PIB, el 2,5%.

