Varinia, joven española en Luxemburgo: "Un puesto con poca experiencia como el mío ronda los 55.000 y 70.000 euros"

Con solo dos años de experiencia, Varinia ha encontrado en Luxemburgo lo que España no pudo ofrecerle: estabilidad, reconocimiento y un salario que multiplica varias veces el de su misma profesión en casa. “Un puesto con poca experiencia como el mío ronda entre 55.000 y 70.000 euros”, cuenta en un vídeo publicado en su cuenta de Tiktok @varimillett.

Mientras en España el trabajo de analista de tesorería pasa casi desapercibido y su salario ronda los 37.000 euros al año, en Luxemburgo, que es uno de los centros financieros más potentes del mundo, este mismo perfil puede duplicar su remuneración.

Luxemburgo lidera la Unión Europea en salarios gracias a un promedio anual que se acerca a los 74.300 euros. El país combina estabilidad laboral, una potente red de multinacionales y un ecosistema financiero que atrae a profesionales de todo el mundo. Allí, el salario mínimo supera los 2.700 euros al mes—lo que en España sería un sueldo alto—y la media asciende a unos 6.200 euros mensuales.

Un rol clave

En España, la figura del analista de tesorería es poco conocida, pero en la práctica resulta esencial para cualquier empresa: su trabajo consiste en garantizar la salud financiera, controlar la liquidez y supervisar las transacciones y previsiones. En Luxemburgo, esas responsabilidades se valoran en forma de salarios muy superiores a los españoles.

Desde su oficina, Varinia se encarga de preparar informes financieros, gestionar operaciones de liquidez, asegurar el cumplimiento de regulaciones y asesorar sobre inversiones. Ella misma explica en TikTok que el sueldo más bajo en este tipo de puesto arranca en torno a los 2.700 euros mensuales, una cifra que en España solo cobra el 30% de los trabajadores.

Pero el dato más llamativo es el sueldo medio, que es de unos 6.200 euros al mes. En España, cifras así son casi excepcionales: apenas 1,3 millones de trabajadores superan los 6.000 euros mensuales, mucho menos de lo que representa la población activa luxemburguesa que rebasa esa cantidad.

Un crecimiento profesional difícil de igualar

En su caso, Varinia ocupa un puesto junior, pero ya percibe un salario anual que se mueve entre los 55.000 y los 70.000 euros. El salario neto de una persona que “acaba de empezar”, explica, suele rondar los 3.200 euros al mes.

A ello se suma una trayectoria profesional con gran proyección. Luxemburgo cuenta con fondos de inversión, bancos internacionales y corporaciones que demandan constantemente perfiles con conocimientos en análisis de liquidez, control de riesgos e instrumentos financieros.

Requisitos

Eso sí, alcanzar un puesto en el país no es sencillo. La mayoría de analistas de tesorería cuentan con formación universitaria en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas, Contabilidad, Auditoría o Ingeniería Industrial, junto con especialización en gestión financiera. Aun así, para muchos jóvenes españoles, como Varinia, Luxemburgo representa una evidente vía de crecimiento económico y profesional.