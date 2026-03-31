Paula Urcera, experta fiscal, avisa con el alquiler de balcones en Semana Santa: "Hacienda está poniendo cada vez más atención en este tipo de alquileres inmobiliarios"

Como contribuyentes, nos preocupamos por lo que hay que declarar en el trabajo, como autónomo, por tu vivienda, por tus ventas..., pero, ¿y en el caso de que alquiles un balcón en esta Semana Santa? Es una práctica más habitual de lo que parece, no solo en estas fechas, sino en otros eventos al aire libre, festejos, etc. Pasa desapercibida y nos gustaría pensar que significa que no hay que declarar nada, pero no es así. Los expertos avisan y explican cómo proceder en este caso.

Como ves, alquilar un balcón para ver procesiones puede parecer un ingreso rápido en Semana Santa, pero tiene letra pequeña. Según explica la experta fiscal Paula Urcera, de Taxdown, cualquier dinero obtenido —aunque sea por unas horas— debe declararse obligatoriamente en la renta. Advierte que "la Agencia Tributaria está poniendo cada vez más atención en el seguimiento de los ingresos por este tipo de alquileres inmobiliarios".

No hacerlo puede salir muy caro. Es más, recuerda también que la Agencia Tributaria "tiene cuatro años para revisar las declaraciones de la Renta", por lo que te puede llegar una notificación inesperada y no deseable.

En ciudades como Sevilla, Málaga o Valladolid, donde la demanda de balcones es alta, los precios pueden dispararse. Pero ese ingreso no es extra ni queda fuera del radar fiscal. Tributa como cualquier alquiler.

Cómo tributa alquilar un balcón en Semana Santa



El tratamiento fiscal es claro: estos ingresos se consideran rendimientos del capital inmobiliario dentro del IRPF.

Esto implica varias cosas: se integran en la base imponible general, tributan según el tipo marginal del contribuyente (puede superar el 40% en algunos casos) y no aplican reducciones como las del alquiler de vivienda habitual.

Aunque solo alquiles el balcón unas horas, Hacienda lo considera un alquiler de temporada o turístico. Por tanto, no puedes aplicar la reducción del 60% o hasta el 90% prevista en la nueva Ley de Vivienda para alquileres habituales.

Ejemplo real: cuánto se paga a Hacienda



El impacto fiscal puede ser relevante. Veamos un caso práctico que señala Taxdown, el de un alquiler de balcón por 3.000 euros:

Base liquidable : 30.000 euros .

: . Ingreso por alquilar balcón: 3.000 euros .

por alquilar balcón: . Tipo marginal aproximado: 30%.

El resultado serían unos 900 euros en impuestos. Eso sí, se pueden deducir ciertos gastos proporcionales (como comunidad, IBI o suministros), pero solo en la parte correspondiente al periodo alquilado.

Multas de hasta el 150% si no declaras



Como imaginarías, no cumplir supone un buen 'palo'. No incluir estos ingresos en la declaración no es una falta leve, sino una infracción tributaria. Las sanciones pueden oscilar entre:

50% del importe no declarado (mínimo).

(mínimo). Hasta el 150% en casos más graves.

Y cada vez es más difícil ocultarlo. La Agencia Tributaria cruza datos de plataformas de alquiler, anuncios en redes sociales, movimientos bancarios y denuncias a terceros. Es decir, aunque sea un ingreso puntual, deja rastro.

Aunque no es obligatorio, los expertos aconsejan formalizar un contrato. Debe incluir precio, duración del alquiler, condiciones de uso y responsabilidades de ambas partes.

Este documento puede servir como prueba ante Hacienda y también como protección legal en caso de problemas.

Semana Santa como negocio: el dinero que mueve alquilar un balcón en España

Alquilar balcones en Semana Santa en España se ha convertido en un negocio muy lucrativo, especialmente en ciudades con gran tirón cofrade como Sevilla, donde los precios medios rondan los 5.000-6.000 euros por toda la semana, y en puntos premium pueden llegar a 9.000 euros o incluso más si incluyen cátering y están en zonas como la Carrera Oficial, según el Colegio de Administradores.

En otras ciudades referentes en estas fechas como Valladolid no hay cifras oficiales, pero se ha consolidado igualmente el negocio de alquiler de balcones, aunque sin llegar a las cifras sevillanas. Abunda sobre todo el demandante extranjero y con alto poder adquisitivo, que quiere ver el ambiente religioso y las procesiones más cómodamente y en un lugar privilegiado.