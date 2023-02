¿Qué es eso del "despido reparativo" que Yolanda Díaz quiere implantar en España?

Europa Press via Getty Images

La vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planta cara a la CEOE. Después de que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1080 euros haya provocado el enfado de la patronal, Díaz rescata su plan "despido reparativo y restaurativo" que ya avanzó el pasado mes de octubre y que ahora quiere intentar culminar pese a que la legislatura empieza a agotarse.

Para Díaz, las indemnizaciones por despido improcedente, que se sitúan actualmente en 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, salen "demasiado baratas" para las empresas. Esta cuantía fue rebajada por la reforma laboral del PP de 2012, ya que antes alcanzaba los 45 días de salario por año con un máximo de 42 mensualidades. Por este motivo, su ministerio está estudiando una nueva forma de calcular la indemnización de un trabajo despedido, más allá del mero tiempo en el que el empleado ha desarrollado sus servicios.

Al tratarse, por el momento, de una declaración de intenciones, no hay ninguna propuesta sobre la mesa. Sin embargo, la propia Díaz ha dado detalles de hacia dónde avanzaría esa nueva manera de calcular el coste de un despido: teniendo en cuenta las consecuencias que la pérdida del empleo provocaría en el trabajador.

La edad, el sexo y hasta las circunstancias familiares

En esa fórmula de cálculo, la edad sería un factor fundamental. La ministra ya habló en su momento del "edadismo" que sufren las personas de 45 años en adelante en el mercado laboral y su intención es acabar con este 'castigo', que está en máximos históricos. Es decir, el "despido reparativo" implicaría que para una empresa le sería más caro despedir a un trabajador de 50 años que a uno de 25 puesto que para el primero puede suponer el fin de su carrera profesional.

Además de la edad, el despido deberá tener en cuenta otros factores como el sexo, la formación, las circunstancias personales y familiares o dificultad para encontrar un nuevo empleo, aunque Díaz ha advertido de que "va a ser el diálogo" con los agentes sociales lo que incorpore todas las variables.

Qué opinan los agentes sociales

Dicho "diálogo" no será fácil. La reforma laboral que se cerró en 2021 no entró en la materia por el rechazo de los empresarios. Los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva, consideran que esta práctica provocaría el efecto contrario: las empresas podrían no contratar a personas mayores de 45 años por miedo a tener que hacer frente a una indemnización de mayor coste.

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO ya denunciaron a finales del año pasado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales a España por la baja cuantías de las indemnizaciones por despido. Su prioridad máxima es elevar el despido a 45 días por año trabajado, aunque están abiertos también a estudiar la propuesta de Díaz.