La razón por la que el fondo del logo de McDonald’s es verde en Europa

Igual no te has fijado, pero el fondo del logo de McDonald’s tiene una particularidad en el viejo continente. Mientras que lo clásico es que la letra M (del logo de McDonald’s) sea amarilla y su fondo rojo, eso en Europa no se cumple, ya que, aunque la letra M se mantiene amarilla, el fondo es verde.

Tal y como explica el usuario de TikTok @soynachozeta, esta curiosidad tiene su origen en los 2000. Muchos grupos de activistas presionaron a la empresa de comida rápida para que fuera más eco-friendly, o lo que es lo mismo, más sostenible.

Y la firma recogió esa medida acometiendo cambios estratégicos. Algunas de las medidas que adoptó McDonald’s para lograr ese objetivo de ser menos contaminante fueron reutilizar el aceite para convertirlo en combustible o mejorar la eficiencia de su sistema de refrigeración para aprovechar mejor la energía.

Otro de los cambios de la compañía tuvo lugar en las comidas que ofrecía, pasando a contar en sus menús con opciones vegetarianas y veganas (unos tipos de alimentos que son más sostenibles).

Y la forma de representar visualmente ese compromiso de McDonald’s con el medioambiente fue cambiar su tradicional fondo rojo por un fondo verde (el color más habitual del ecologismo). Esta modificación en el color se inició en Alemania en el año 2006, y poco a poco el cambio de imagen se fue extendiendo al resto de Europa.

Por lo tanto, el hecho de que el fondo del logo de McDonald’s sea verde en Europa se explica por una estrategia de marketing. La empresa trata de que su nombre deje de asociarse a la 'comida basura' y a una de las mayores preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS): la obesidad infantil. Y que, en cambio, la compañía pase a ser un sinónimo de sostenibilidad, ecologismo y vida saludable.