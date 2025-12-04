Un trabajador del Banco de España anticipa lo que va a pasar en España en los próximos meses: "No y 100 veces no"

Comprar o alquilar un piso en España es una quimera para muchos jóvenes y no tan jóvenes. Este año se ha alcanzado el pico máximo en el precio del alquiler en algunas comunidades autónomas, entre ellas Madrid.

Según datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa, la media nacional pulverizó el récord anterior en el mes de junio, tras llegar a los 14,38 euros por metro cuadrado al mes, con una subida interanual de 14%.

En cuanto a la compra, más de lo mismo. Según informa el proveedor de servicios financieros digitales Remitly, Madrid y Barcelona son las ciudades menos asequibles de Europa para adquirir una vivienda.

En TikTok, el experto @lapizarradeandres1 ha explicado, después de entrevistar a un amigo suyo trabajador del Banco de España, que los precios de las viviendas están lejos de bajar: "No y 100 veces no".

Este amigo que opositó y trabaja en el Banco de España tiene análisis sobre la vivienda que dejan claro que el precio no va a dejar de subir o por lo menos no va a bajar en los próximos años.

Mientras la demanda sea muy superior a la oferta, ¿cómo es posible que bajen los precios? Es prácticamente imposible

"La demanda es muy superior a la oferta. Mientras la demanda sea muy superior a la oferta cómo es posible que bajen los precios es prácticamente imposible", dice el experto en la red social china.

¿Qué tendría que pasar para que esto cambiase? "Sólo una crisis económica de la magnitud de 2008 ligada a unos impagos que provengan de la quiebra de las empresas y de que las personas pierdan el empleo etc. harían que un bien tan elástico como la vivienda bajara de precio", añade.

Y prosigue: "¿Todo eso es viable a día de hoy o algo que nos podríamos plantear? Con los datos que tenemos no. Mientras todo lo que haya en el mercado se lo estén llevando los precios seguirán subiendo".

"La única forma de que esto se relajara es que aumentara mucho la oferta de vivienda, cosa que no parece que vaya a ocurrir", sentencia.