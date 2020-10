16 horas en la realidad alternativa de un programa de conspiraciones pro-Trump

Trump aparece por primera vez en directo poco antes de las 4 de la tarde y da su posible lista de candidatos para el Tribunal Supremo, entre los que consta el político ultraderechista Ted Cruz. Es importante destacar que las nominaciones de un presidente para el Tribunal Supremo son decisiones de muy larga duración con grandes consecuencias, ya que estos jueces tienen la última palabra en asuntos como los derechos al aborto, la posesión de armas o el matrimonio homosexual. Me doy cuenta entonces de que ha tenido que pasar algo extraño para llegar a esta situación.

OAN cambia de noticia tan rápido que me pregunto si de verdad he oído bien. Me están entrando muchas ganas de ver qué dicen en otros medios. Me imagino que en Twitter se está armando, pero OAN prefiere centrarse en la cadena de supermercados Walmart, que está planteándose el reparto a domicilio mediante drones. No me entero de que Tom Cotton, otro de los nominados por Trump para el Tribunal Supremo, está tuiteando en estos mismos momentos que es hora de acabar con el aborto, y en OAN no lo van a mencionar ni una sola vez en 16 horas.