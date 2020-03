Abascal, reelegido líder de Vox en una asamblea a la que no ha podido acceder el sector crítico

TF-Images via Getty Images

Vox ha reelegido a su líder, Santiago Abascal, muy al estilo Vox. Sin sector crítico presente y sin apenas transparencia, a través de un comunicado.

Según informa el diario El País, el partido de ultraderecha, que este fin de semana celebra su asamblea en Vistalegre, ha emitido un documento con el anuncio de la elección de Abascal como líder de la formación para cuatro años más.

Lo ha hecho, dice este diario, por sorpresa, ya que en la asamblea no se ha anunciado tal cosa.

Para colmo, según informa EFE, afiliados del sector crítico liderado por Carmelo González han intentado acceder a la Asamblea General Ordinaria que celebra el partido en la plaza de Vistalegre, lo que les ha negado la organización con el argumento de que “los afiliados no pueden entrar”.



González, quien trató de disputar la presidencia de Vox a Santiago Abascal en las elecciones internas de febrero, ha explicado a Efe que han llegado a Vistalegre en su condición de afiliados, pero se les ha negado la entrada.



Según ha señalado, les han dicho que “esto no es una asamblea” y que los afiliados no podían entrar, porque estaba limitado el acceso.



Este año, por primera vez y debido al gran crecimiento del número de militantes, solo pueden participar en la Asamblea General de Vox los cargos electos y orgánicos, unas 1.500 personas.