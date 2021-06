Inaudito: Seguidores de Casado abuchean a los periodistas en Ceuta por preguntarle por Cospedal

Pablo Casado, líder del PP, ha comparecido ante los medios de comunicación en Ceuta, donde se ha reunido con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Una rueda de prensa que ha estado protagonizada por un grupo de seguidores del presidente del PP, que han dado la nota durante su intervención tras cada pregunta de los periodistas.

Concretamente, por las preguntas sobre la imputación de la ex secretaria general del PP y exministra María Dolores de Cospedal, por la operación Kitchen.

El primer incidente se ha producido cuando una periodista de Telecinco ha pedido a Casado valorar la imputación y le ha preguntado si pensaban abrirle expediente, como así lo recogen los estatutos del partido.

Tras la pregunta, uno de los seguidores de Casado ha recriminado la pregunta a la periodista. “El presidente venía aquí a hablar de Ceuta”, reprochaba. “No del señor Rajoy. Ahora tenemos un presidente nuevo”, insistía este seguidor, al que se han sumado otros gritando a la periodista. ”¡Vamos a hablar de Ceuta!”, se ha podido escuchar.

Lejos de pedir respeto para los profesionales de la información, Casado ha dado la razón a sus seguidores: “Estoy bastante de acuerdo con estos caballeros. Yo hace cuatro meses dije que no iba a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mis responsabilidades como presidente del PP”.

Respuesta que ha recibido los aplausos de los seguidores del líder del PP.

Acto seguido, una periodista de RTVE ha insistido en preguntar a Casado por Cospedal y la apertura de un expediente.

Mientras hacía la pregunta, los seguidores de Casado han abucheado a la reportera.

Viendo lo que sucedía, el presidente del PP ha agradecido la pregunta. “Y desde luego respeto muchísimo que insista, pero de verdad que mi compromiso con los valores que representa el PP en su servicio público siempre han estado vinculados a hablar de lo que puedo valorar y no de cuestiones de las que no tengo ninguna información. Le agradezco la pregunta, pero no le puedo responder nada más”.

Esta respuesta también ha recibido el aplauso de los suyos.