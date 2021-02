Aguirre: "La única cosa que importa es ver si me empitonan a mí, que soy la medalla de oro"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre , niega la mayor. Desmiente la acusación de Luis Bárcenas de que recibió un sobre de ella con 60.000 euros para financiar su campaña en 2007 y afirma que su cabeza es lo que buscan, porque es caza mayor. “Es falso de toda falsedad”, ha dicho en una entrevista en Más de Uno (Onda Cero) . “La única cosa que tiene importancia es ver si me empitonan a mí que soy la medalla de oro en este asunto”, ahonda.

🔊 Esperanza Aguirre en @MasDeUno : "La única cosa que importa es ver si me empitonan a mí, que soy la medalla de oro" https://t.co/ehGc3qbLEF

Aguirre ha dicho además que uno que “los jueces que han condenado a Bárcenas no le consideran creíble en ninguna de las cosas que ha declarado”. Y sobre si Bárcenas podría probar las acusaciones que ha hecho contra ella, afirma rotunda que “es imposible probarlo porque es falso de toda falsedad”.

El extesorero del PP aseguró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón que, entre 2007 y 2008, entregó, junto al también extesorero Álvaro Lapuerta, un sobre con 60.000 euros procedentes de la constructora Ploder para financiar su campaña electoral de 2007. Bárcenas no presentó ninguna prueba o documento que acredite la imputación de Esperanza Aguirre y aseguró que fue Álvaro Lapuerta, su antecesor en el cargo, el encargado de darle este dinero a Aguirre. El dinero, según Bárcenas, provenía de la constructora Ploder.

Bárcenas declaraba en calidad de testigo en la Audiencia, después de que hace unas semanas, y justo uno días antes de que comenzara el juicio por la financiación irregular del PP, entregara un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción en el que confesaba aspectos claves sobre la supuesta caja B del PP y aseguraba que Mariano Rajoy era “perfecto conocedor” de todas las actuaciones.

Contra Casado

La exlideresa ha sido muy crítica con el actual líder del PP, Pablo Casado, a quien ha responsabilizado del fracaso en los comicios catalanes. Aguirre sostiene que entrevista de Casado en RAC1 en la que se refirió a las cargas policiales del 1-O fue “un error”. Ha asegurado que los resultados del PP del 14-F deberían haber llevado al partido a hacer “alguna reflexión más que cambiar de edificio”. “Si hemos girado al centro, tendríamos que haber cogido alguno de los 30 escaños que perdió Ciudadanos”, ha apuntado.

En esta línea, la exdirigente popular ha recordado que la formación “no solo” no recogió ninguno de los escaños que perdió el partido naranja, sino que además empeoró los resultados cosechados en 2017. “Amigos míos que votaron a Cs y PP votaron a (Salvador) Illa pensando en el voto útil. Lo que fue un error fue la entrevista que hizo en RAC1″, ha opinado.

En concreto, Aguirre se ha referido de esta forma a las declaraciones en las que Casado reconoció que “decidió” personalmente no comparecer ante los medios el 1 de octubre de 2017 como portavoz del partido por estar en desacuerdo con el método usado por el Gobierno para hacer frente a la celebración del referéndum. “Lo que se estaba viendo en la televisión era algo que, en mi opinión, se tenía que haber evitado”, señaló en la radio catalana.

Para Aguirre, el traslado de la sede del PP de Génova 13, que ya se planteó con los resultados electorales de abril, podría buscar mejorar las “finanzas del partido”. “No sé, porque nunca he estado en la dirección nacional, pero lo que digo es que no puede ser la única reflexión que hagamos”, ha insistido.

No se ha contentado con eso, sino que Aguirre ha afeado a Casado el tono utilizado durante la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez, en la que el líder del PP cargó contra Santiago Abascal, líder de la formación de ultraderecha. “Una cosa es decir que no a la moción de censura y otra los ataques personales. Me parece que es inaceptable, francamente”, ha reconocido Aguirre.