Almudena Ariza renuncia a su nombramiento como directora de Informativos de TVE

La periodista Almudena Ariza ha renunciado a su nombramiento como directora de Informativos de TVE tras un referéndum no vinculante de los profesionales del medio, según recoge la Cadena SER.

El pasado 3 de diciembre se conoció la noticia de que la actual corresponsal de TVE en París había sido designada en sustitución de Begoña Alegría por el director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernández.

Aunque en la votación Ariza ha logrado mayoría de votos positivos –308 – frente a los 117 en contra y 73 en blanco, la mayoritaria abstención le ha llevado a tomar su decisión. “De un censo de 3200 compañeros y compañeras sólo han votado a favor 308 y ha habido 117 votos en contra”, ha señalado en un comunicado.

La que iba a ser su antecesora, Begoña Alegría, recibió 855 votos en el referéndum de 2018, de los cuales un 85,38% fueron favorables, un 5,61% en contra y un 9% en blanco.

Almudena Ariza ha explicado su decisión con este mensaje:

Una vez conocidos los resultados del referéndum entre los profesionales de TVE, me veo en la obligación de presentar mi renuncia a la propuesta de dirigir los Servicios Informativos. Mi candidatura ha sido aprobada pero por una mayoría que no considero suficiente. De un censo de 3200 compañeros y compañeras sólo han votado a favor 308 y ha habido 117 votos en contra.

Mi principal fortaleza para llevar a cabo el proyecto de transformación digital es el conjunto de los profesionales de Informativos. Interpreto que no cuento con un respaldo mayoritario y que no he sabido ilusionar ni convencer.

Doy las gracias a Enric Hernández, director de Información y Actualidad de RTVE, por haberme propuesto para este cargo y confío en que encontrará a alguien a quien la redacción considere más idóneo para esta posición. Y, por supuesto, pido disculpas de antemano por los inconvenientes que mi decisión pueda generar.

Yo, seguiré desempeñando con la misma ilusión y energía de siempre mi tarea como corresponsal, ahora desde París. Un saludo y, anticipándome a los días festivos, os deseo a todos feliz Navidad.