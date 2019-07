Aristócratas

Geraint Rowland Photography via Getty Images

Ahora, que estamos en manos de los peores (léase América, Gran Bretaña, otros muchos puntos de Europa y más cerquita, aquí mismo), me viene a la cabeza el sentido exacto del término aristocracia , de aristós-los mejores-y kratos-gobierno. Decía Aristóteles que los ciudadanos deben ser gobernados por aquellos con más educación, más inteligencia y mejor moral, que dictan reglas y ejercen el poder en beneficio de todos y de manera desinteresada... ¿Les suena? Igualito que ahora.

Esto no va de condes ni duques. Ni tan siquiera de reyes, que dejo para otro momento. Es que el tiempo circular y la imperiosa necesidad de huir del mundo que nos ha tocado en suerte, me ha hasta la Grecia clásica y esas formas de gobierno que estudiamos en nuestra juventud.

Ya no son las cualidades éticas o morales, ni la inteligencia ni la capacidad de trabajo ni la vocación de servicio a la sociedad lo que define a un gobernante. Antes bien, y mirando el panorama, parece que hemos elegido a los peores, que no sé cómo se dirá en griego. Como los antiguos oligarcas, utilizan el poder y las influencias no para cuidar los intereses de la sociedad, sino para imponer los suyos particulares, o los del grupo en el que se integran.

Así nos va. Nos recortan, nos empobrecen, nos quitan el presente y el futuro como tributo a los grandes grupos económicos, a los bancos, a los poderosos. Y una se pregunta dónde están los mejores. Tal vez en el Macondo primitivo, en el que los fundadores se ocuparon de que todas las casas fueran dignas, construidas a igual distancia del río para que todos tuvieran el mismo acceso al agua y colocadas de tal forma que cada habitante disfrutara las mismas horas de sol.

José Arcadio Buendía hasta intentó construir las casas con bloques de hielo para que Macondo dejara de ser un lugar ardiente. Los gobernantes de ahora están tan frescos, mientras nos arrojan directamente al infierno.

