Aznar dice claramente lo que piensa de Santiago Abascal

José María Aznar se ha sentado por primera vez delante de las cámaras de laSexta en una entrevista con Jordi Évole de lo más jugosa.

El expresidente del Gobierno, fiel a su estilo, dejó momentos que definen a la perfección cómo es su personalidad y hasta para pedir disculpas por sus palabras sobre conducir con unas copas de más se mostró más Aznar que nunca.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista se produjo cuando Évole le preguntó por Santiago Abascal. ”¿Abascal es ultraderecha?”, quiso saber el periodista.

“Eso solamente lo pueden determinar los hechos. Yo en política siempre prefiero los hechos a los sueños. Sobre todo porque los sueños los pagan otros siempre. Los hechos son más seguros”, ha afirmado el expresidente.

Évole ha insistido en su ubicaría o no al líder de Vox en el espectro político de la ultraderecha y Aznar ha respondido: “Yo no he visto a Abascal llamando a incendiar las calles, ni a asaltar las casas ni a ocupar propiedades, ni a manifestar calles ni tirando adoquines por las calles”.

Y ha sorprendido al relacionar a Abascal con el populismo: “Otra cosa distinta es que me pueda gustar más o menos lo que dice. Ya le he dicho que a mí los populismos no me gustan, ni los de derechas ni los de izquierdas”.

Sobre quién es el responsable de la ruptura de la derecha “si Abascal o Rajoy”, el expresidente ha comentado que esto tiene que ver con el “fraccionamiento político en todo el mundo” y que él logró unir a “todo lo que estaba a la derecha de la izquierda”.

“Yo cuando me marché entregué un espacio electoral totalmente unido”, ha sentenciado Aznar.