Biden nomina a Miguel Cardona como secretario de Educación

El presidente-electo estadounidense, Joe Biden, continúa escogiendo a los miembros de su gabinete de acuerdo con los criterios de competencia, y diversidad. Un puesto de particular importancia en las circunstancias actuales es el de secretario de Educación, el cual es crucial por dos razones. Primero, porque la pandemia ha afectado muy negativamente al sector de la enseñanza y sacar adelante a las escuelas, institutos y universidades en esta crisis va a ser una ardua tarea. Segundo, porque urge aumentar el acceso a la educación de los sectores sociales menos favorecidos, de lo que depende no solamente su prosperidad, sino también la del país.

Bajo Donald Trump, este ministerio ha estado liderado por la multimillonaria Betsy DeVos, cuya familia ha donado grandes cantidades de dinero al partido republicano. DeVos, mujer de negocios, ha favorecido mucho a la enseñanza privada, relajando las reglas a su favor y facilitando su acceso a fondos públicos. En particular, DeVos ha protegido a los colegios y universidades con ánimo de lucro, anulando algunas de las reglas que Barack Obama había creado para evitar los abusos más flagrantes. DeVos no solamente paralizó algunas investigaciones sobre las actividades predatorias de estas instituciones, que con frecuencia reclutan estudiantes con engaños, sino que ofreció puestos en el ministerio a personas que ocupaban cargos en ellas. DeVos eliminó también protecciones y financiación para segmentos de la población que necesitan ayuda especial, como las personas con discapacidad. Finalmente, DeVos se manifestó públicamente a favor de que las escuelas e institutos tuviesen la potestad de denunciar a los alumnos indocumentados, lo cual va contra las leyes, que establecen que los niños tienen derecho a ir al colegio estén en el país legalmente o no. Transformar a sus profesores en informantes violaría su derecho a la educación. Esta sugerencia, que no fue seguida por las escuelas e institutos, causó gran rechazo. Por todas estas razones, DeVos no cuenta con el apoyo de los docentes, que desean un cambio.