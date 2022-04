Philipp von Ditfurth/Picture Alliance via Getty Images

El jefe de la diplomacia europea ha argumentado estas declaraciones poniendo el foco en la reacia actitud de Moscú a avanzar en las negociaciones para conseguir sus objetivos en el Donbás, una región que se prevé clave en las futuras conversaciones y sobre la que ha lanzado una ofensiva sin cuartel . “Si alguien dice que no quiere parar ni negociar y que seguirá luchando, entonces la guerra tendrá que decidirse en el campo de batalla”, ha señalado.

No obstante, Borrell ha reconocido que “el primer intento de Rusia de hacer una guerra relámpago ha fracasado. No han podido tomar Kiev”. El vicepresidente de la Comisión ha asegurado que si por él fuese se sentaría hoy mismo en una mesa para negociar con Putin, pero la realidad es que Putin ha decidido continuar con los ataques .

Sobre el otro frente del conflicto, el que se libra en el plano económico y diplomático a golpe de sanciones y genera fricciones entre los socios comunitarios por la dependencia energética europea de Rusia, también se ha pronunciado claramente. Borrell ha indicado que todavía no puede dar una fecha concreta sobre l a imposición de nuevas sanciones que afecten al petróleo y gas rusos .

“El Consejo Europeo no ha dado una orientación para aprobar un impuesto o una prohibición a la importación”, ha destacado, apuntando que “hay algunos Estados miembros, ya sabe cuáles, que han dicho claramente que lo vetarán. Si este es el caso, nos guste o no, no se puede tomar una decisión por unanimidad”.