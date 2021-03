Calvo a Espinosa de los Monteros: "Cuando abordemos la protección de los derechos LGTBI, ahí le espero"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado durante la sesión de control al Ejecutivo de este martes que, “una vez exista un documento redactado sobre la ley trans, espera a Vox”. “Cuando abordemos la protección de los derechos LGTBI, ahí le espero”, ha espetado Calvo al portavox de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien en el turno anterior había pedido explicaciones al Gobierno sobre la “confrontación” entre PSOE y su socio de coalición, Unidas Podemos, en relación a este asunto.

“Las mujeres no se pueden sentir representadas por el feminismo de Montero”, ha subrayado el portavoz parlamentario de Vox. “Ni en la semana del 8-M el Gobierno se pone de acuerdo en definir en qué consiste ser una mujer”, ha añadido.

La vicepresidenta primera ha reprochado a Espinosa que no se ciñera a la pregunta que había prevista. “Señor Espinosa de los Monteros, le voy a contestar porque yo me tomo muy en serio las obligaciones de mi cargo, aunque usted haya improvisado la pregunta. Confrontación es un grupo político en mi tierra, Andalucía, que dice a partir de las 00:00 horas de esta noche no aprobará nada de los dos partidos con los que Gobierna si no hace “lo que uno dice”, ha añadido. “En definitiva, poca democracia”.

Asimismo, Calvo ha criticado el “mitin” de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, sobre la manifestación del pasado 8-M y ha afirmado que quien tenía que elevar el informe técnico para una manifestación por aquel entonces, era la presidenta madrileña.

″Ésa es la verdad del enredo en el que están ustedes porque faltaron siempre al 8 de marzo; el 8M es todos los días, se llama feminismo y no se puede incorporar uno de rondón en el último momento para convertirlo en un caballo de batalla de esta democracia. Les debería dar mucha vergüenza”, ha espetado a la portavoz del PP.

Además, ha resaltado que el Ejecutivo siempre ha trabajado al hilo de los datos técnicos, científicos y sanitarios.