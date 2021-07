Carlos Herrera provoca la sorpresa general al hablar así de la Conferencia Episcopal en la Cope

El periodista Carlos Herrera, presentador de Herrera en Cope, ha sorprendido a muchos este lunes al criticar a la Conferencia Episcopal por su postura en relación a los indultos de Cataluña. Y lo ha hecho en esa emisora, que es propiedad precisamente de los obispos.

“Y algunos dicen ¿no tendrá usted Herrera valor de hablar o subrayar o valorar la decisión que tomó la Conferencia Episcopal? Sí, claro que sí. Lo mismo que les digo a ustedes se lo he dicho antes a la Conferencia Episcopal que es la propietaria de esta antena que no es mía, yo hablo en esta antena pero la antena no es mía. Con lo cual este tipo de problemas se solventan en interiores. Pero sí que es verdad que debo transmitirles exactamente lo mismo que les transmití”, ha comenzado diciendo Herrera.

El periodista ha dejado claro que, en su opinión, los obispos han actuado con “buena voluntad” y ha subrayado que la Iglesia tiene que “hablar de perdón y de diálogo y de encuentro” ya que la doctrina cristiana efectivamente contempla el perdón.

Pero, dicho eso, Herrera ha criticado que esa postura adolece de dos cosas: “Una, que efectivamente la doctrina católica habla del perdón pero también habla de arrepentimiento, que ahí no se ha visto en ninguna parte, antes al contrario. Bueno, propósito de enmienda ni les cuento”.

“Y segundo, que este no es un asunto entre dos posturas enfrentadas, es decir, no es una pugna política entre dos legitimidades que han llevado hasta el límite el roce de tal manera que… no, no, no. Esto es el enfrentamiento entre unos delincuentes y la ley y, entre unos delincuentes y la ley considero que nadie puede ser equidistante”, ha proseguido.

Todo ello después de que el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, asegurase que los obispos españoles están con sus homólogos catalanes “por el diálogo”, al ser preguntados sobre los indultos.

La Conferencia Episcopal Tarraconense -que reúne a los obispos catalanes- se mostró, ante el contexto social y político en Cataluña, convencida “de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto”.

“Los indultos ya se han producido. Nosotros hemos querido hacer un ejercicio en la Conferencia Episcopal Española de la que formamos parte obispos con diversas sensibilidades y diversas opiniones sobre cómo podría organizarse la vida política y social. Y nosotros hemos querido profundizar en la nota de los obispos catalanes para desde ella extraer unas consecuencias que seguramente ponen acentos distintos, pero nosotros estamos, como los obispos catalanes, por el diálogo”, dijo Argüello.

En este sentido, el obispo aseguró que todos los prelados españoles defienden “la aplicación de la ley, que se respete la justicia”, y ha calificado de “valiosa” la llamada que los obispos catalanes hacen en su nota sobre el “diálogo” y sobre “romper con actitudes inamovibles”.

A juicio de los obispos españoles, un asunto “cada vez más enquistado no se puede resolver solo desde el sentimiento”. Por ello, reconocen el “esfuerzo” que han hecho los prelados catalanes por “discernir” en esta situación “que divide a la sociedad catalana y que también puede causar tensiones fuertes en la sociedad española”.