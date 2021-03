Carmen Calvo: "Las feministas no estamos divididas porque sabemos cuál es nuestra meta"

“Las feministas no estamos divididas porque sabemos cuál es nuestra agenda y nuestra meta. El movimiento feminista es el único movimiento que tiene más de 200 años, una veteranía inmensa y que no ha necesitado de estructuras rígidas y unívocas”, ha añadido.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado en la mañana de este lunes, Día de la Mujer, que el feminismo “no está dividido” porque conoce su agenda y su meta. “El feminismo no está dividido, el feminismo es una alternativa política al patriarcado que tiene que mirar sobre los peligros históricos que las mujeres hemos tenido y hacia los nuevos”, ha expresado.

🔸 Carmen Calvo ( @carmencalvo_ ), vicepresidenta primera del Gobierno:”El feminismo no está dividido” #LaHoraCarmenCalvo https://t.co/GesHjMSqQA #DíaInternacionalDeLaMujer pic.twitter.com/j17oxD9Lc2

La vicepresidenta primera ha asegurado que el trato que tiene con la ministra de Igualdad, Irene Montero, “es el mismo” que tiene con el resto de ministros y ha apuntado que sus diferencias en debatir la Ley Trans forman parte de lo habitual. “Revisar un texto así no es fácil ni baladí, requiere tiempo”, ha dicho.

Preguntada por los eventos ocurridos este domingo, cuando una multitud se concentró ante el partido de fútbol Madrid- Atleti, Calvo ha destacado que “no es comparable” con una “concentración por el 8-M”.“Lo ocurrido es una situación espontánea, no querida, y que forma parte de la irresponsabilidad de algunos. Lo otro se trataba de una manifestación convocada, prevista, y que puede ser una gran concentración de personas que pongan en riesgo la situación que estamos tratando de evitar”, ha recalcado.

“Esos colectivos necesitan una protección de sus derechos y vamos a revisar los contenidos porque hay matices que ajustar”, ha añadido. Si bien, ha asegurado que “una parte del debate tiene que ver con el machismo”. “No quiero ver como el Tribunal Constitucional tumba la ley en unos años y yo saber que estuve ahí y que creamos un desastre enorme en las expectativas”.

En relación a la renovación del CGPJ, Calvo ha defendido este lunes que el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, que el Ejecutivo ha propuesto para integrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “no está vinculado a nadie” y, por ello, ha reprochado al PP que siga vetándole.

“Este juez no está vinculado, no ha tenido ningún cargo en ningún partido. La pregunta es para el PP: por qué veta nombres cuando de este lado no hemos vetado a ninguna de sus propuestas”, ha afirmado.