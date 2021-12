Cinco parecidos entre el rey y dios

JAIME REINA via Getty Images

JAIME REINA via Getty Images Felipe VI.

El Rey es Dios. En los Estados confesionales, el dirigente supremo habla con Dios todos los días por el móvil. Al fin y al cabo, es la Gracia divina la que le ha colocado en el trono, como decían aquellas viejas monedas. En los Estados modernos, Dios ha salido del grupo de WhatsApp y el Rey se ha quedado solo en un grupo de uno. ¿Vieron el mensaje de Felipe VI el otro día? El belén sigue ahí mostrando la Sagrada Familia, pero a su lado hay una foto de la Familia Real. ¿Conocen alguna otra institución que se organice alrededor de una familia, al margen de la Sagrada Familia y la Familia Real? Bueno, vale, sí, las Kardashian, pero eso lo explicaremos en otro artículo. ¡Dios ha muerto, viva Dios!

El Rey es Dios. Por eso elige la fecha del 24 de diciembre para traer su buena nueva a los españoles. Nos habla en mitad de una conmemoración religiosa, por si a alguien todavía le quedaba alguna duda. No nos habla el 1 de enero, el 25 de julio, el 12 de octubre o el 6 de diciembre, lo que podría estar justificado. Ni siquiera nos habla el 6 de enero, que tendría su puntito de coña también. El 31 de diciembre nos hablan los presidentes autonómicos, cuya dimensión divina da un poco la risa, incluso en el caso de Miguel Ángel Revilla. El Rey comparte pantalla con el Hijo de Dios. Ayuso, Ximo Puig o Aragonés lo hacen con Cristina Pedroche. No me comparen.