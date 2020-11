El conflicto del Sáhara para quien nunca se ha preocupado por el Sahara

El 16 octubre del 75, cuando aún España mandaba en la zona, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió un dictamen afirmando que no existían vínculos de soberanía entre el Sahara y Marruecos, por más que al calor de los movimientos independentistas el entonces rey alauí, Hassan II (padre del actual monarca, Mohamed VI ), hubiera empezado a decir que el Sáhara Occidental “siempre” había formado parte de su nación. También insiste el Alto Tribunal en que “no era un territorio sin propietario” en el momento de ser colonizado por España.

Rabat disfruta del statu quo actual, que le permite seguir explotando un territorio económica y estratégicamente muy valioso, y Madrid evita el tema por no tener quebraderos de cabeza con su vecino del sur. La ONU , impotente, tiene desplegada una misión que nunca ha celebrado el refrendo para que el fue creada.

El Sáhara Occidental sigue sin soluciones. El único territorio colonial que queda sin liberar en África, abandonado por España y ocupado por Marruecos , aguarda un referéndum en el que sus ciudadanos decidan sobre su independencia. Los años pasan, ya van 45 desde que dejó de ser una provincia más de nuestro país, y aún no hay ni consulta ni soberanía ni nada que se le parezca.

Esa entrada masiva de marroquíes obligó a que una gran parte de la población civil saharaui, sobre todo mujeres, ancianos y niños, tuvieran que escapar a Argelia, el país vecino, poco amigo de Marruecos. Allí se instalaron en el desierto, en la zona de Tindouf . Desde entonces, se encuentran en los campamentos unas 170.000 personas. En este imaginario, tan distinto al de los marroquíes, destaca la esperanza de que algún día recuperarían su tierra, que no era de nadie más.

La guerra y las promesas

El 5 de agosto de 1979 se firmó un acuerdo de paz entre la RASD y Mauritania, en Argel. Eso implicó la retirada de tropas mauritanas y el fin de la ocupación por parte de este país. Marruecos no sólo no toma ejemplo, no accede a la paz, sino que acomete con una segunda invasión del territorio.

Justo ese año, por cierto, comienza en España el programa de Vacaciones en Paz, impulsado por el Partido Comunista, que cada verano lleva niños a nuestro país, tratando de evitarles los peores meses del verano en los campamentos del desierto.

Pasan los 80, años en los que Marruecos inicia la construcción de seis muros defensivos, que miden más que 2.700 kilómetros de largo, con la intención de bloquear aún más a los saharauis: además de frenar las incursiones del Polisario, hacen que la población esté dividida con un estancamiento físico imposible de superar. Rabat no sólo trata de afianzarse en la zona, sino que responde enfadada, por ejemplo, al primer gran reconocimiento internacional de la causa saharaui, cuando en febrero del 82 la RASD comienza a formar parte de la Organización para la Unidad Africana, con el aval diplomático de 26 países. Marruecos se va de este organismo.

La guerra se mantuvo vigente entre saharauis y marroquíes hasta 1991, cuando el 6 de septiembre se logró un alto el fuego y fue creada la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental, conocida como Minurso. El acuerdo entre ambas partes incluye, además de ese cese de hostilidades, el intercambio de prisioneros, la repatriación de los refugiados y un refrendo para que los saharauis pudieran elegir libremente su futuro, una consulta que se haría con la supervisión de la Minurso. A día de hoy no se ha llevado a cabo.