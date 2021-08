Cómo obtener el certificado Covid

portishead1 via Getty Images

portishead1 via Getty Images

En España, este certificado lo expiden las comunidades autónomas, en coordinación con el Ministerio de Sanidad . Por este motivo, la obtención del pasaporte Covid no es igual en todas las regiones del país.

El 1 de julio entró en vigor el llamado pasaporte Covid . Todos los países de la Unión Europea están obligados a reconocer este certificado digital, que también se puede expedir en papel y que permite viajar más fácilmente por la UE si se acredita vacunación contra el coronavirus , recuperación de la enfermedad o prueba negativa del covid-19. Su objetivo es que los países no impongan restricciones a los viajeros en sus desplazamientos por los Veintisiente.

¿Qué es el certificado Covid?

Es una acreditación de que una persona que:

- ha sido vacunada completamente contra la Covid-19,

- se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo en el tiempo previo al viaje (entre 48-72 horas, sea test de antígenos o PCR) o

- se ha recuperado del coronavirus (debe aparecer la fecha en la que tuviste la enfermedad y la acreditación sanitaria de que la has superado).

La idea es que puedas descargar tu certificado al móvil o imprimirlo, de forma que lo tengas encima y puedas mostrarlo para evitar tener que te hagan pruebas o cuarentenas en tus destinos. No se trata de un certificado obligatorio, no tienes que llevarlo encima, pero si no lo tienes tendrás que someterte a las medidas sanitarias que tenga el país al que viajas, que pueden ir desde una PCR al llegar a destino o hasta cuarentenas diversas.

¿Qué implica este documento?

El pacto al que se ha llegado obliga a los Veintisiete a intentar evitar criterios heterogéneos para facilitar los viajes entre países sin que unos impongan más restricciones (como las cuarentenas) que otros. Si bien, no se excluye su imposición si la situación epidemiológica lo requiere y siempre que sean “necesarias y proporcionadas”, teniendo en cuenta los datos sobre el avance de la pandemia.

¿Cuáles son sus características?

- Se puede lograr en formato digital o en papel.

- Se lleva en un código QR.

- Es gratuito y universal.

- Se expide en la lengua nacional (español, en este caso) y en inglés.

- Es válido en todos los países de la UE.

- Tiene una vigencia de 12 meses.

Todas las vacunas Covid-19 autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento serán reconocidas por el Certificado COVID Digital de la UE. Entre ellas están las desarrolladas por Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca y Johnson & Johnson. Los Estados miembros también podrán decidir por sí mismos si aceptan otras vacunas.

¿Cómo puedo saber si un país impone alguna restricción y otro no?

Si los Estados miembros quieren imponer este tipo de medidas, deben notificar a sus socios y a la Comisión Europea con 48 horas de antelación y especificando las razones para imponerlas, su alcance, su duración y qué portadores del certificado quedan sujetos o exentos de la medida.

¿Dónde puedo solicitarlo?

Para solicitar el Certificado Digital Covid Europeo o pasaporte Covid (que es lo mismo, aunque se llame de varias maneras dependiendo de dónde se haga) puedes hacerlo por las vías de cada comunidad autónoma o directamente en el Ministerio de Sanidad, vía Gobierno central.

Debes entrar en la web creada por el Ministerio Sanidad para solicitar el Certificado COVID Digital y acceder luego con tu certificado digital, la Cl@ve permanente o el programa Autofirma. Una vez dentro e identificado, tendrás que elegir uno de los tres tipos de certificado para que se te envíe.

El Ministerio de Sanidad emite estos certificados únicamente en formato electrónico y, en aquellos casos “tasados”, lo hace también en papel. De solicitar el ‘pasaporte de vacunación’ o de recuperación por esta vía, el usuario recibirá por correo electrónico una notificación para que se descargue el certificado desde la sede electrónica. En el caso de que se haya optado, al emitirse el certificado en papel, por el envío del certificado por correo postal, habrá que tener en cuenta para la recepción el tiempo de entrega.

Si prefieres la vía de solicitarlo en tu región, debes acudir a la web creada en cada una de ellas.

El segundo método es solicitar el pasaporte por tu comunidad, cada una tiene sis vías, todas muy similares. Aquí te decimos cómo solicitarlo en cada una de ellas, a través de los siguientes enlaces y apps:

- Andalucía: Vía ClicSalud+ o por las app de Salud Andalucía (Android, iOS).

- Aragón: En Salud Informa y sus app de igual nombre (Android, iOS).

- Asturias: A través de AsturSalud.

- Baleares: Se creó una web específica para solicitar dicho trámite.

- Canarias: Acude a la web miHistoria o a las aplicaciones móviles de Android e iOS.

- Cantabria: En CCDCan o la app SCSalud (Android, iOS).

- Castilla-La Mancha: También en este caso hay una web creada ex profeso, aunque igualmente existen aplicaciones del Sescam (Android, iOS).

- Castilla y León: A través de la llamada Carpeta del paciente, y en la app SACYL Conecta (Android, iOS).

- Cataluña: Por La meva Salut o la app de igual denominación (Android e iOS).

- Ceuta: La web Mi carpeta es la vía en la ciudad autónoma.

- Comunidad Valenciana: En la web del Certificado COVID Digital UE o desde la aplicación GVA+ Salud, en las dos plataformas Android e iOS.

- Extremadura: Vía Salud Extremadura y las app CSOnline Extremadura, en Android e iOS.

- Galicia: Se puede hacer a través de la Chave365, más la app específica PassCovid.gal (Android, iOS).

- La Rioja: En la web de Rioja Salud, y la app RiojaSalud (Android e iOS).

- Comunidad de Madrid: En Mi carpeta salud o las aplicaciones de tarjeta sanitaria de Android e iOS.

- Melilla: En esta ciudad autónoma no se ha creado aún un método propio, por lo que hay que hacer el trámite vía Ministerio de Sanidad.

- Murcia: En su Sede Electrónica.

- Navarra: Usando la Carpeta Personal de Salud o la app Carpeta Personal de Salud (Android, iOS).

- País Vasco: En la web de Osakidetza, y desde la app del servicio público de salud, disponible en Android e iOS.

¿Sirve sólo para viajar?

Por el momento, el Gobierno descarta exigir a nivel nacional un certificado para poder entrar en bares, disfrutar de la hostelería o del ocio nocturno, pero delega en los ejecutivos autonómicos la potestad de poder reclamarlos para el disfrute de ciertos servicios. En Galicia, aquellas ciudades que se encuentren en nivel alto por la pandemia del covid-19 deberán pedir dicho documento acreditativo para pasar al interior de sus instalaciones. Andalucía espera el aval judicial para imponer el pasaporte covid en las discotecas.