10 consejos para sobrevivir a la Navidad con tu familia política... aunque hable de política

Otro de los consejos que propone este especialista con más de una década de experiencia en la psicología es el de hacer los deberes previamente con tu pareja respecto a la simbólica balanza de cómo se reparten las visitas entre una familia u otra, así como cuestiones como lo que se gasta uno en regalos. Martín explica que es importante que “los dos miembros de esa pareja se sientan en equilibrio” y que eso no tiene que significar necesariamente un 50% a la hora de dividirse entre Nochebuena, Nochevieja o una comida de Reyes. Aquí entra en juego la capacidad de la “escucha activa” y la “negociación” previa, un “win to win”.

Y, cómo no (si ómicron te lo permite y con todas las seguridades del mundo para evitar contagios) sentarte a una mesa durante horas con ese cuñado que no soportas, esa suegra que no te soporta o el tío que no se ha olvidado de a qué partido has votado ni de recordarte lo mal que has elegido. No obstante, es posible sobrevivir -física y mentalmente- a una de estas cenas de Nochebuena o Nochevieja. O al menos intentarlo con una serie de diez consejos que pueden ayudarte a disfrutar de estas fechas a pesar de que nunca hayas tragado a tu familia política... y aunque hable de política.

Se trata de hacer un examen previo ante cuestiones que pueden irritar de la familia política. Por ejemplo, si nos molesta o no estamos de acuerdo en que se gasten un dineral en la cena podemos pensar que quizá para ellos significa un gran esfuerzo que podemos reconocer. Por eso es importante abordar estos conflictos con cierta dosis de empatía y “con la empatía no es necesario estar de acuerdo”, anota.

4- Hay un paso antes de la contención

Lo primero que uno puede pensar, y no estaría tan equivocado, es que la clave para no discutir se basa en la contención. Nada más lejos de la realidad, pero Ernesto Martín propone que es preferible no tener que llegar a este paso. Defiende analizar “qué recursos puedo utilizar yo para gestionar que algo no me afecte”, para no tener que “estar agarrándome al sillón y mordiéndome la lengua ante una opinión”. Por ejemplo, tu cuñado hacer un comentario político. En ese caso puedes respirar hondo, salir cinco minutos de la habitación o tratar de eliminar ese pensamiento. Para ello también sería positivo realizar otro ejercicio previo al encuentro familiar preparándose para este tipo de situaciones.

5- El regate: esquiva la polémica

¿El anterior punto no es factible? Pues sí, ahora llega el momento de la contención. El profesional de Psicopartner apuesta por “tener mucho cuidado con los juicios de valor” y porque “siempre hay que llevar la conversación hacia un tema que no sea enquistado”, véanse conflictos latentes o previos en la familia. El consejo pasa por ser “asertivos, asépticos y tajantes”, puesto que una cena no tiene como finalidad solucionar problemas. “Lo mejor que se puede es hablar del discurso del rey y de si los niños juegan al fútbol”, explica Martín, puntualizando que hay que ser educados y directos para evitar discusiones. Una buena idea, dependiendo de las posibilidades o incluso hablándolo antes en pareja, es firmar una suerte de “pacto de no agresión” con determinadas temáticas.