Cristiano Brown: "UPyD sigue funcionando"

¿Se acuerdan los ciudadanos de UPyD?

Yo creo que saben reconocer que UPyD fue pionero en abrir una brecha en el bipartidismo español y que hubo una buena labor institucional. Y es verdad que tenemos que pelear para que sepan que seguimos con voluntad de hacer buena política de calidad, que ahora, en el día de hoy, está ausente del Congreso. Algunos saben que tenemos representación en Europa a través de Maite Pagazaurtúndua, que hace una espléndida labor.

¿Por qué se resistieron a integrarse con Cs?

No tengo problema en contestar a esta pregunta porque he llegado a acuerdos con Cs. Y, no sé, creo que el interés general de los ciudadanos está por encima de las siglas de los partidos. Cuando he tenido que llegar a acuerdos con Cs, tanto en las últimas elecciones generales con Rivera como en las últimas europeas, no he tenido complejos en llegar a acuerdos con ellos. No tengo ningún tipo de problema con Cs.