Cultura en España: nos mean y dicen que llueve

Probablemente nunca hemos sido tan irrelevantes. Es una contradicción, pero la cultura en España, que es sin duda nuestro principal activo en esa idea tan discutible de la “marca España”, no tiene el menor peso político. No es nuevo, nunca hemos sido decisivos. Desde la política son sintomáticas las varias desapariciones de un ministerio del ramo, aunque tal vez sea mejor que no exista si lo dirige Rodríguez Uribes. Vamos por partes.

Este artículo podría plantearse de varias formas, pero la más efectiva es la enumeración de agravios. Me centraré en tres del campo que me atañen, que es el arte. Todos han ocurrido dentro de la “nueva normalidad”, otro término desarrollado de aquella manera. Hace algo más de un mes el Faro del Ajo, un edificio blanco en un paraje maravilloso era agredido de forma inmisericorde por Okuda, un artista urbano que lo pintarrajeó de colorines. No voy a discutir si la intervención es mejor o peor, creo que mi opinión ha quedado clara en la frase anterior, sino el efecto que tuvo la opinión de la cultura. Pocas veces se ha dado una casi total unanimidad en un sector lleno de personalidades fuertes. Salvo un par de actores que lo defendieron tímidamente, actuamos como una piña y mostramos una sola opinión: se debía respetar el faro. El presidente Revilla hizo caso omiso y se acabó. No le importó lo más mínimo la opinión de la cultura.