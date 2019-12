De presa a depredador

Bastaba con agarrarte fuerte para no caer y seguir en el camino. Entonces se empieza a mover y las chispas comienzan a saltar desde abajo. Es como un sonido endemoniado el que surge de los discos de metal al empezarse a mover. Si el azufre se pudiera oír, así gritaría. Como un rechinido que se te mete hasta los huesos como recordatorio constante de los peligros que vienen. Porque no es a La Bestia a la que hay que temer, sino a nosotros mismos.

Recientemente el mundo supo de niños confinados en jaulas por el Gobierno de los Estados Unidos. Sus captores, latinos igual que ellos, pero ciudadanos norteamericanos. Sus padres, esposados en cárceles estadounidenses para ser deportados mientras sus hijos aguardan un futuro incierto tirados en el piso, cobijados no por esperanza sino por aluminio. Entre más grande es el sueño, mayor es el sacrificio. Pero lo que ocurre en el norte ocurre en el sur, la caravana de sueños también cruza la valla fronteriza hacia México.

Vivimos en una era de migraciones, tanto o más que las prehistóricas en donde las fronteras cambian de definición. Ignominiosamente, quienes más esparcen el terror entre los latinos son los latinos, latinos uniformados. Lo que ocurre en la frontera ocurre en las aduanas.

Aunque la orden venga desde arriba, es abajo donde se realiza. Es Michael Jiménez, Derek Fernández, Robert Domínguez o Jimmy López, los ejecutores en el desierto de Arizona de leyes que de haberse firmado veinte o treinta años atrás, tal vez ellos no estarían ahí con su nombre escrito en una placa en el bolsillo de su camisa.

Latinos con uniforme gritándole a otros latinos sin uniforme en los checkpoints de aeropuertos: “Move! Louder! You speak english? ¡Deje sus líquidos en la bandeja! Empty your pockets! Come one! Walk! Brazos arriba, piernas separadas. Open your bag now!”.