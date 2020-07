Demasiado español en Cataluña

Para empezar, la consellera explicó que Cataluña tiene tres lenguas propias: el catalán, el occitano aranés y la lengua de signos catalana. Vaya por delante que “lengua propia” no es un concepto lingüístico (ni sociolingüístico, como afirmó después) sino un concepto jurídico que apareció por primera vez en el Estatuto catalán de 1933, luego en el de 1979 y después lo han ido añadiendo los Estatutos de otras CCAA. Como les decía, el nacionalismo catalán es, sobre todo, etnolingüístico y para ellos tener una “lengua propia” equivale a ser una nación y, por extensión, les da derecho a tener un Estado. Pese a lo disparatado que es este planteamiento, su éxito ha sido abrumador y en Cataluña estamos más que acostumbrados a estos despropósitos. Por eso, lo que realmente me sorprendió fue que la Consejera de Cultura considerara como “lengua propia” la lengua de signos catalana. En Cataluña no se informa a las familias con hijos sordos de la posibilidad de aprender la lengua de signos, lo que significa que cada vez hay menos personas sordas que sepan esta lengua y algunos expertos le dan una esperanza de vida de 30 años. Para considerarla una “lengua propia”, le hacen bastante poco caso, la verdad.

Vilallonga afirmó a continuación que “la cultura late, mayoritariamente, en lengua propia, sin prejuicio de las muchas y buenas manifestaciones en otras lenguas, en las trescientas lenguas que se hablan, entre ellas el español”. La consejera y yo parece que no vivamos en la misma comunidad autónoma porque en la mía les aseguro que no hay manifestaciones artísticas en nada menos que 300 lenguas, aunque igual con lo del confinamiento me he quedado un poco desfasada. En todo caso, me parece curioso que una consejera de Cultura no arrime el ascua a su sardina reivindicando como cultura catalana a Coixet, Bayona, Estopa, Rosalía, Marsé o Cercas, por citar algunos de nuestros artistas más conocidos, porque no se expresan en ninguna de las “lenguas propias”.

Vilallonga defendió que el catalán es la lengua propia de Cataluña porque así lo dice el Estatuto, pero se le olvidó comentar que el Estatuto también reconoce el castellano como lengua oficial de Cataluña. El problema es que este olvido significa ignorar a más de la mitad de los catalanes. Cuando admitimos que hay una “lengua propia” estamos aceptando que hay otras lenguas que son “impropias” -en este caso el español- y por eso, la responsable de la Cultura y de las lenguas en Cataluña no quiere que haya español ni en TV3 ni en el Parlamento. Aunque expulsar esa lengua del espacio público sea expulsar también a sus hablantes. Quizá, en la próxima ocasión, habrá que preguntarle si ve demasiados castellanohablantes en Cataluña porque mucho me temo que así es.