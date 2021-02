Esta portavoz del PP la lía en el Congreso: las caras de los diputados lo dicen todo

Vázquez ha asegurado tener “respeto” a la presidenta pero le ha acusado de haberla interrumpido y se ha quejado de que no ha hecho lo mismo con otros diputados que han hablado de otros asuntos. ”¿Esto es la libertad de expresión?”, ha dicho la diputada, provocando miradas de estupefacción entre el resto de parlamentarios mientras acusaba a la presidenta de practicar “el sectarismo” contra ella.

La presidenta de la comisión ha interrumpido para llamar al orden por primera vez a la diputada del PP. “Señora Vázquez, paro un minuto el tiempo, vamos a ver, el motivo de la comparecencia del ministro es el temporal Filomena y así se acordó en mesa y portavoces y usted estaba ahí el día que acordamos la comparecencia. Por tanto, el tema que hoy traemos a debate es el temporal Filomena y usted ha empezado su intervención con un tema que no es Filomena. ¿Va a volver a la cuestión o se ha ido de la cuestión sin haberla iniciado?”.

Después criticó a Marlaska por no condenar las agresiones a los cuerpos de seguridad, metiendo a Quim Torra , expresidente de Cataluña, en la ecuación.

″¿Me deja continuar? Vamos a hablar del temporal, claro que voy a seguir hablando del temporal”, anunció Vázquez. Pero acto seguido, ni mu sobre Filomena. La diputada del PP siguió hablando de las manifestaciones y de Pablo Iglesias.

“Hablamos de la tormenta perfecta. La tormenta perfecta es que esta semana nos enteramos de que hay anormalidad democrática”, ha dicho la parlamentaria. “La anormalidad democrática es que el Gobierno apoye la violencia en las calles (...) Anormalidad democrática fue meter a Iglesias de cabayo de Troya en el Gobierno”, ha agregado.

De nuevo, la presidenta de la comisión ha tenido que interrumpir a Vázquez: “Desde el minuto uno y le quedan nueve minutos, no ha hablado en ningún momento de Filomena”.

“Estoy hablando del temporal y de las consecuencias posteriores al temporal”, se ha justificado Vázquez.

“Está hablando de un temporal actual que me parece muy respetable y no voy a entrar en debate. Y le digo, primera llamada a la cuestión. Así que, se lo vuelvo a recordar”, le ha dicho la presidenta.

“Mire, no les tengo miedo aunque me intenten silenciar no lo va a conseguir, señora presidenta”, ha contestado la diputada del PP.

Entonces, Vázquez ha asegurado que “por alusiones” tenía que contestar a Podemos. “Usted habla de condenar a un artista. ¿Este señor es un artista? Un señor que deseaba que le volaran la nuca a los cargos del PP? Mírele la cara a mis compañeros. A la señora Becerril le volaron la nuca a su hermano y a su cuñada. Y al señor Jaime Mateu le volaron la nuca a su padre y a su hermano. ¿Es eso una obra de arte?”.

La presidenta, desesperada, le ha tenido que llamar al orden por segunda vez y le ha advertido de que a la tercera vez “tiene consecuencias”. “Está usted en una actitud de franca falta de respeto”, le recriminó la responsable de la comisión. “O habla del tema o está usted llamada a la cuestión”.

“Yo hablo del tema pero usted entenderá que en los debates cuando recibimos alusiones de otros partidos parlamentarios y la derecha ha sido aludida tres veces, tendré que responder. ¿O tampoco puedo? Dígame si puedo o no puedo. Y continúo”, ha dicho Vázquez, provocando murmullos entre los diputados, que se llevaban las manos a la cabeza y se miraban entre sí.