Duelo de gavilanes

KarSol via Getty Images Uno de los leones del Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno se ha quedado solo ante el peligro. Populares y riveristas sueñan con tener una nueva oportunidad, ya que Abascal no fue suficiente para esa ‘España Suma’, que está por ver si en la nueva edición suma o resta.

Y Pedro Sánchez, el ganador con amplia ventaja, a quien el ‘pacto de Colón’ le niega la primogenitura con un tripartito lleno de dudas y doble personalidad: el PP, Ciudadanos, y Vox. Según lo que dicen algunos de sus dirigentes, no es la ultraderecha, pero si se le aplica el principio del pato, hay tantas coincidencias que se despeja toda duda. Sobre todo si se analizan sus mensajes en las redes sociales. Quienes se le una, se extremarán.

Estaba visto, algunos lo vieron, pero la mayoría volvió a creer en los Reyes Magos, o, lo que es lo mismo, en que sus deseos se harían realidad. Y Dios puede que haga milagros, pero desde luego no hace imposibles.

Pues ya estamos otra vez asomándonos al abismo de las nuevas elecciones el 10 de noviembre, aquí a la vuelta de la esquina, mientras sigue la pelea de gavilanes emplumados. Todo puede suceder, claro, pero unas cosas tienen más probabilidades que otras, sobre todo si nada cambia par que algo cambie. Puro Gatopardo. O Lampedusa.

¿Estaremos como estamos y como estábamos, o durante la campaña haremos un aprendizaje rápido, intrusivo e intensivo? Pero todo indica que los líderes de los partidos no se quieren mover, siguen enrocados en sus posiciones, sobre todo la derecha trifásica que no quiere acuerdos de centro a la europea manera. Ciudadanos nació para ello, pero luego le pudo la ambición del visir que quería ser califa en lugar del califa. Y la jodió.

Lo peor es que no hay relevo posible. Ellos son el relevo. Y no tienen la altura y el sentido de Estado que tuvieron sus antepasados en la Transición, y después incluso. Adolfo Suárez y Abril Martorell, Santiago Carrillo y Sole Tura, Felipe González y Alfonso Guerra… El PP tiene en Galicia a Núñez Feijóo, a quien lo tienen en una hornacina, pero no le hacen puñetero caso a sus consejos.

Y es que no hay ‘cultura de país’, sentido de Estado. Las autonomías han metido la fractura territorial en el ADN de los españoles. Sobre todo –que es lo más peligroso– de la clase política. Del alcalde pedáneo para arriba, todos quieren su cacho. Piensan en su cacho.

Después hay otro dato: a la clase política tradicional se le ha añadido otra clase política complementaria: los asesores, los estrategas y gurús cuyo sueldo depende de hacerle creer a sus jefes que van a ganar, aunque sea gota a gota y montar castillos de naipes. Pero los asesores, por mucho que un día haya ganado su caballo, siempre acaban estrellándose y enviando la montura a la cuadra. Porque perder y ganar van juntos.

Por ejemplo, los volantazos de Albert Rivera, incluyendo el del último minuto, con las tres condiciones a Sánchez. Algunas sacadas de las medias verdades previamente prefabricadas. Ah, es muy importante que los políticos no se crean sus mentiras; y que los afiliados y simpatizantes –los electores– sepan distinguir la propaganda de la verdad, y no como algunos obsesos dispuestos a creer que la Tierra es plana, el cambio climático es un invento y el hombre no ha estado en la Luna.