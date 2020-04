EEUU se arma (literalmente) contra el coronavirus y España ayuda

Mientras en España y medio mundo se formaron hace días colas para comprar papel higiénico, en Estados Unidos se están formando colas para comprar armas y las ventas online crecen con fuerza. Innecesario, porque la administración Trump ha reconocido a los comercios que venden armas de fuego como “establecimientos esenciales”, por lo que permanecerán abiertos mientras se cierran muchos otros negocios para tratar de detener la propagación del coronavirus. ¿Por qué en Estados Unidos las armas parecen ser un producto imprescindible de defensa frente a la pandemia?

La idea de las armas como un instrumento imprescindible de defensa no atiende ni a estadísticas ni a estudios, los cuales indican claramente que la presencia de un arma en casa multiplica las posibilidades de que algún miembro de la familia resulte herido o muerto, que los casos de violencia de género sean aún más mortíferos, que los índices de suicidios aumenten o que un menor acceda accidentalmente al arma y acabe disparándose a sí mismo o a otra persona. Ya se han producido disparos accidentales en Arizona, Kentucky, Misuri y Oregón, algunos de los cuales se han cobrado las vidas de niños de tan sólo tres años. Más de 39.000 muertos y alrededor de 135.000 heridos anuales son las víctimas de esta circulación descontrolada de armas en el país.

Estados Unidos tiene la tasa (absoluta y per cápita) de posesión de armas de fuego más altas del mundo, ya que son de fácil adquisición para cualquiera, sin apenas controles ni requisitos. Consecuencia de esta falta de control es que a nivel federal no hay una prohibición en todo el país para que los maltratadores, por ejemplo, posean armas. Estados Unidos no tiene un sistema básico de regulación ni un sistema funcional de registro de armas o de verificación de antecedentes. Los homicidios causados por armas de fuego afectan de manera desproporcionada a las comunidades afroamericanas, especialmente a los varones jóvenes negros. En 2017, de las 14.542 personas que perdieron la vida por armas de fuego, el 59% eran afroamericanas, a pesar de que representan sólo el 13% de la población. Antes de esta crisis, el Gobierno de EEUU ya incumplía su obligación de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos porque la persistente violencia armada, que en promedio mata a más de 100 personas al día, está negando a la población sus derechos civiles y políticos, incluido el derecho a la vida, el derecho a la seguridad o el derecho a la no discriminación. Cientos de personas reciben disparos y sobreviven cada día, sin acceso a servicios de salud adecuados ni a fondos de compensación a las víctimas para hacer frente a sus lesiones.